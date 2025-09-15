Чому з котом треба регулярно бавитись: ветеринари пояснили потребу тварини

Однією з причин, чому багато людей обирають саме котів, а не собак, є їхня відносна невибагливість. Господарям не потрібно щоранку, навіть у негоду, виходити на прогулянку, прибирати за ними на вулиці чи змушувати себе гуляти, якщо немає бажання.

Проте іноді варто замислитися: чи справді кішки такі прості у догляді? Адже якщо приділяти їм занадто мало уваги, вони можуть ставати агресивнішими, частіше шипіти й навіть битися. Про це пише Kinship.

Фахівці пояснюють, що відсутність ігор може негативно вплинути на активних котів. За словами ветеринарки Нелл Остерьмаєр, пропуск дня чи двох рідко шкодить, проте деякі тварини, особливо ті, що звикли до стабільного режиму або схильні до тривожності, можуть реагувати на це нудьгою, зайвою вагою чи стресом.

Експерт із поведінки Джоуї Лусварді наголошує: гра — життєво важлива потреба для котів. Її брак часто провокує проблеми — від агресії до таких "дрібниць", як скидання предметів зі столу. Хоча інколи навіть тривала відсутність розваг не викликає у певних котів жодних змін, ризик все ж існує.

Ветеринарка Вікторія Кармелла додає, що гра потрібна не лише тваринам, а й людям, адже вона зміцнює зв’язок між господарем і улюбленцем. Водночас спеціаліст Стівен Квандт зазначає: для активних кішок відмова від ігор може обернутися стресом і небажаною поведінкою, тоді як для спокійних "диванних" котів це може залишитися непомітним.

Експерти радять влаштовувати навіть короткі ігрові сесії протягом дня — головне, щоб вони були регулярними. Допоможуть і спеціальні іграшки-пазли або годівнички з частуваннями, які стимулюють кішку мислити тоді, коли господар не може приділити їй час.

