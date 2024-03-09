Чому після їжі хочеться солодкого. Не робіть цю помилку

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Досить популярне питання, адже багато хто страждає від цього бажання "шліфонуть" основний прийом їжі чимось солоденьким. Бувало у вас таке бажання, ммм?

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Но вы же помните?! Сладкое после еды, то есть десерт на третье - это худшее, что можно сделать для своего организма. Пища, которую вы выбирали, готовили/заказывали, тратили на неё деньги, эмоции и время, в таком случае не сможет усвоиться, а организм лишь пострадает от такой трапезы.

Какие могут быть причины тяги к сладкому после казалось бы сытного приёма пищи? Разберём:

1. Обезвоживание. Либо мало пили до еды и организм был обезвожен в момент, когда начали принимать пищу, либо пища была сухая, или слишком солёная, или содержащая высокую концентрацию белка/жира. Во всех этих случаях вода из организма направляется в полость кишечника и в пищеварительный секрет, чтобы разбавить пищеварительные соки. Тогда на сухую, соленую и высокобелковую пищу попадает более жидкий желудочный сок, а в кишечнике - панкреатический сок и жёлчь. Когда вода из организма направляется в кишечник, клетки страдают от жажды и подают сигнал мозгу. А мы искаженно воспринимаем жажду, как тягу к сладкому.

Пейте достаточно ощелачивающей жидкости в течение дня и каждый раз за полчаса до еды.

2. Слабой концентрации желудочный сок (пониженная кислотность, ранний завтрак, слишком поздний ужин) на фоне плотного приёма пищи. Ясно дело, пища 'стоит' в желудке и нам хочется чего-то кислого, чтобы улучшить пищеварение в желудке. Но часто мозг выдаёт из "пищевой памяти" варианты сладких и кисло-сладких фруктов.

Если желудок работает вяло, соляной кислоты мало или вы едите не в такт с биологическими ритмами жкт, то принимайте кислые соки, воду с лимоном, кислые фрукты до еды. Это лучший аперитив. Из не самых здоровых, но актуальных - 50 г вина хорошо повышает уровень соляной кислоты и пищеварение будет активнее. На радость любителям, но не перестарайтесь)).

В пищу добавляйте лимонный сок, яблочный уксус, кислые ягоды, гранат, грейпфрутовый сок. И вам никогда не захочется десерта после!

В следующий раз удивите официанта - съешьте десерт на первое.