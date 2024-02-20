Чому плодові дерева висихають після зими: поради досвідчених садівників

Всихання дерев – поширена проблема, яка може спіткати як старі, так і молоді саджанці. Щоб врятувати рослину, важливо правильно визначити причину її занепаду.

Всихання – це не завжди вирок, пише prostoway. Визначивши причину й вживши правильних заходів, ви можете врятувати дерево й повернути йому життя.

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1. Перезволоження:

Деякі садівники, помітивши всихання, починають посилено поливати дерево, вважаючи, що йому не вистачає вологи.

Насправді, надмірне зволоження може бути так само шкідливим, як і посуха.

Якщо ґрунтові води знаходяться близько до поверхні, коріння дерева можуть вимокати й загнивати, що призводить до всихання.

Грибкові захворювання також частіше вражають дерева в перезволоженому ґрунті.

Ця проблема більше актуальна для старих дерев, адже їх коренева система розростається глибоко в землю.

2. Морозні пошкодження:

Сильні морози можуть призвести до розтріскування кори, що робить дерево вразливим до шкідників і хвороб.

Внаслідок пошкодження кори дерево втрачає вологу й сохне.

Молоді саджанці більш схильні до морозних пошкоджень, адже їхні стовбури ще не досить здерев'яніли.

3. Шкідники:

Личинки хрущів та інші комахи можуть пошкоджувати коріння дерев, що призводить до їх ослаблення й всихання.

Гризуни також шкодять саджанцям, підгризаючи коріння й кору.

Що робити, якщо дерево всихає:

Визначте причину: уважно огляньте дерево, ґрунт навколо нього, проведіть ретельний аналіз.

уважно огляньте дерево, ґрунт навколо нього, проведіть ретельний аналіз. Заходи боротьби: Перезволоження: налагодьте дренаж ґрунту, зробіть канави для відведення води. Морозні пошкодження: обробіть рани на корі садовим варом, утеплити стовбури молодих дерев на зиму. Шкідники: обробіть дерево інсектицидами, захистіть кореневу систему від пошкоджень.



Важливо:

При виявленні перших ознак всихання не зволікайте з діагностикою та лікуванням.

У складних випадках рекомендується звернутися до фахівця-арбориста.

Правильний догляд за садом допоможе вам запобігти всиханню дерев і зберегти їх здоров'я на довгі роки.

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