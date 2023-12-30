Чому орхідеї вирощують в прозорих горщиках: поради досвідчених квітникарів

Чому орхідеї треба вирощувати в прозорих горщиках

Прозорі горщики для орхідей є не тільки естетично привабливими, але й важливими для успішного цвітіння рослини. Освітлення та полив також грають вирішальну роль у цьому процесі.

Дотримуючись цих простих правил, якими поділились на сайті prostoway, ви зможете виростити здорові та квітучі орхідеї, які доповнять ваш інтер'єр.

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Освітлення

Орхідеї потребують яскравого, але розсіяного світла. Найкраще місце для них - підвіконня, що виходить на схід або захід. Уникайте розміщення рослини в прямих сонячних променях, оскільки це може призвести до опіків.

Денний світловий період для орхідей повинен тривати від 12 до 16 годин. У зимовий час, коли світловий день короткий, можна використовувати фітолампи для додаткового освітлення.

Полив

Орхідеї не люблять надмірного поливу. Краще поливати їх рідко, але рясно, щоб вода повністю промочила кореневу систему. Після поливу залиште воду в піддоні на 15-30 хвилин, а потім злийте її.

Коріння орхідей фотосинтезують, тому для їхнього нормального розвитку та зростання необхідне світло. Прозорі горщики дозволяють корінням отримувати необхідну кількість світла. Використання непрозорих горщиків може призвести до загнивання коренів і загибелі рослини.

Додаткові поради

Використовуйте спеціальний субстрат для орхідей, який добре пропускає повітря і воду.

Підживлюйте орхідеї спеціальними добривами для орхідей 1 раз на місяць в період активного росту.

Пересаджуйте орхідеї в міру зростання, коли коріння повністю заповнить горщик.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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