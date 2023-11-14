Чому потрібно закривати кришку унітаза під час змивання: прикмети та забобони

Туалет часто може стати причиною суперечок між подружжям.UAportal розбирається в тому, наскільки важливо закривати кришку унітаза і до яких наслідків може призвести нехтування цим правилом.

З практичної точки зору, бактеріологи наголошують на необхідності закритої кришки унітаза. Вона не тільки допомагає утримувати неприємні запахи, але й виконує важливу функцію – обмежує розповсюдження бактерій у приміщенні.

Коли хтось спускає воду в унітазі, мільйони шкідливих мікроорганізмів разом із крихітними крапельками рідини потрапляють у повітря. Це впливає не лише на пластикові поверхні сантехніки, але й поширюється по всій ванній кімнаті. В результаті утворюється аерозольний шар висотою до двух-трьох метрів.

Бактерії, змішуючись з водою, повітрям і частинками пилу, осідають на рушниках, косметиці та всіх інших предметах, присутніх у ванній кімнаті.

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Окрім практичності, закриття кришки унітаза також пов'язаний із забобонами та вірою в силу прикмет. Езотерики стверджують, що вода і гроші – це дві потужні енергії, які гармонійно обмінюються між собою. Для того, щоб використати цю позитивну енергію і забезпечити фінансове процвітання, важливо створити бар'єри між джерелами води і сферами, пов'язаними з грошима.

Застосовуючи цю базову практику, можна покращити фінансове благополуччя та достаток родини – це простий, але ефективний метод, який варто взяти на озброєння.

Щобільше, послідовники фен-шуй підкреслюють символічне значення закриття кришки унітаза. Згідно з цією давньою східною філософією, внутрішня частина обідка та кришки унітаза містить застійну енергію, відому як Ша.

Якщо тримати кришку відкритою, ця згубна енергія проникає у дім, перешкоджаючи особистісному зростанню, духовному потенціалу і навіть грошовому потоку. Закриття кришки діє як щит проти цих негативних впливів.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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