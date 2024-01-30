Чому треба з обережністю використовувати кондиціонер на режимі обігріву взимку: ви будете здивовані

У холодну пору року в житлових приміщеннях часто буває холодно. Щоб зігрітися, деякі люди використовують кондиціонер на режимі обігріву. Але чи безпечно це?

Експерти стверджують, що так, можна, але з певними обмеженнями. Про це пише Vikna.

Старі моделі кондиціонерів були призначені виключно для охолодження повітря влітку. Але сучасні спліт-системи можуть використовуватися і для обігріву. Головне – дотримуватися рекомендацій виробника.

Зазвичай, кондиціонер можна використовувати для обігріву, якщо температура повітря за вікном не нижче -5 градусів. Власники інверторних кондиціонерів можуть використовувати техніку для обігріву і при температурі до -15 градусів.

Однак, навіть якщо кондиціонер можна використовувати для обігріву взимку, не варто робити це постійно. Це може призвести до його передчасного зносу.

Кондиціонер найкраще підходить для тимчасового обігріву приміщення, наприклад, якщо ви прийшли ввечері додому і хочете швидко зігрітися.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо почав протікати кондиціонер.

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