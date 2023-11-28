Чому потрібно занурювати дерев'яні лопатки в один розчин: це повинен знати кожен

Навіщо занурювати кухонну дерев'яну лопатку у миску з білим оцтом

Дерев'яне кухонне начиння – красивий декоративний предмет на кухні, але й дуже практичний. Проте можуть виникнути проблеми з їхнім очищенням.

Видання Sante Plus розповіло, як правильно доглядати і чистити дерев'яні лопатки, щоб уникнути поширення мікробів на кухонних інструментах. Завдяки цій дуже простій та ефективній пораді ви витратите менше часу на чищення будь-якого дерев'яного начиння.

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Щоб очистити дерев'яні лопатки, ложки та інший посуд, виготовлений із того ж матеріалу рослинного походження, важливо раз на місяць дезінфікувати їх. Для цього вимийте їх як звичайно рідиною для миття посуду, а потім замочіть приблизно на двадцять хвилин у суміші води та білого оцту. Давши їм відмокнути, ретельно промийте їх чистою водою і висушіть чистою тканиною, постукуючи.

Важливо добре висушити їх чистою тканиною, щоб не сприяти вологості та розмноженню мікробів.

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