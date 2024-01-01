Чому не можна витиратися з кимось одним рушником
Існує кілька причин, чому не можна витиратися з кимось одним рушником. Згідно з народними прикметами, використання спільного рушника може призвести до хвороб, нещасть та навіть розлучення.
Вважається, що спільний рушник може передати хворобу від однієї людини до іншої. Тому небезпечно витиратися з людиною, яка хворіє.
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Також спільний рушник може накликати на людей нещастя і невдачі, призвести до розлучення подружжя.
З іншої сторони, це не гігієнічно. Після витирання навіть вимитих рук на рушник можуть залишатися бактерії, частинки шкіри, бруд і піт іншої людини. Якщо один із людей захворів, то другий може заразитися, використовуючи той самий рушник.
Деякі люди вважають, що спільне використання рушника є незручним або навіть непристойним.
Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути негативних наслідків від того, що ви витираєтеся з кимось одним рушником:
- Використовуйте окремі рушники. Для кожного члена сім'ї повинен бути свій рушник.
- Міняйтеся рушниками щодня. Це допоможе запобігти поширенню бактерій.
- Прання рушників. Рушники потрібно прати при високій температурі, щоб вбити бактерії.
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