Чому не можна витиратися з кимось одним рушником - народні прикмети про рушник

Існує кілька причин, чому не можна витиратися з кимось одним рушником. Згідно з народними прикметами, використання спільного рушника може призвести до хвороб, нещасть та навіть розлучення.

Вважається, що спільний рушник може передати хворобу від однієї людини до іншої. Тому небезпечно витиратися з людиною, яка хворіє.

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Також спільний рушник може накликати на людей нещастя і невдачі, призвести до розлучення подружжя.

З іншої сторони, це не гігієнічно. Після витирання навіть вимитих рук на рушник можуть залишатися бактерії, частинки шкіри, бруд і піт іншої людини. Якщо один із людей захворів, то другий може заразитися, використовуючи той самий рушник.

Деякі люди вважають, що спільне використання рушника є незручним або навіть непристойним.

Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути негативних наслідків від того, що ви витираєтеся з кимось одним рушником:

Використовуйте окремі рушники. Для кожного члена сім'ї повинен бути свій рушник.

Для кожного члена сім'ї повинен бути свій рушник. Міняйтеся рушниками щодня. Це допоможе запобігти поширенню бактерій.

Це допоможе запобігти поширенню бактерій. Прання рушників. Рушники потрібно прати при високій температурі, щоб вбити бактерії.

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