Чому не можна святкувати сорок років: що віщує погана прикмета

Сорок років – єдина дата, яку не заведено відзначати, особливо для чоловіків. Це марновірство виникло через зв’язок між числом "40" і смертю.

У багатьох культурах світу число 40 має сакральне значення. Воно пов’язане з кінцем життя, смертю та воскресінням. Наприклад, у християнській традиції сорок днів після смерті душа людини перебуває в Чистилищі, а потім відправляється на Суд Божий, пише PeakD.

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Число 40 безпосередньо асоціюється з похоронними традиціями. Він збігається з днем ​​пам’яті після смерті й вважається фатальним у всіх релігіях.

Згідно з народними прикметами, відзначати 40-річчя – це накликати на себе біду, хворобу або навіть смерть. Тому в багатьох країнах існує традиція не запрошувати гостей на цю дату або робити це в невеликому колі близьких людей.

Існує кілька способів "обдурити" долю й уникнути негативних наслідків святкування 40-річчя. Наприклад, можна відсвяткувати його на 39,5 років або влаштувати вечірку заздалегідь, чи напередодні 40-річого ювілею.

Однак все більше людей не вірять у прикмети та святкують 40-річчя як звичайну ювілейну дату. Вони вважають, що вік – це лише цифра, і не варто надавати йому надто великого значення.

Що думають про це психологи?

Психологи кажуть, що віра в прикмети – це прояв людської тривожності та страху перед невідомим. Коли людина не може контролювати ситуацію, вона намагається знайти якийсь сенс у ній, навіть якщо цей сенс є ірраціонального характеру.

Якщо ви вірите в прикмети, то, звичайно, можете відмовитися від святкування 40-річчя. Однак якщо ви не забобонні, то не варто ігнорувати важливу дату у своєму житті. Сорок років – це вік, коли людина досягає певної зрілості та мудрості. Це час для підсумовування та планування подальшого життя.

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