Чому не можна пити гарячі напої з паперових стаканів: ви будете здивовані

Всі ми нас час від часу купуємо гарячі напої у одноразових паперових стаканчиках, які здаються нам дуже зручними. Велика частина споживачів переконана, що ці стаканчики виготовлені з паперу, але насправді це не так. І виявляється, що пити гарячі напої з таких стаканчиків може бути небезпечно для нашого здоров'я.

Про це пише ТСН.

Для виробництва стаканів використовується папір з захисним поліетиленовим покриттям, який є водонепроникним для води. Ця оболонка не допускає розм'якшення чи розпаду стаканчика від гарячих рідин.

Дослідження свідчать, що протягом лише 15 хвилин після контакту гарячої рідини (наприклад, кави або чаю) із такими паперовими стаканчиками у напій потрапляє до 25 тисяч мікрочастинок пластику. В цих мікрочастинах містяться різні канцерогени, такі як свинець, фенол, камедь, і формальдегіди, які, як ми знаємо, небезпечні для здоров'я.

Читайте також: Вісім щоденних звичок, які зберігають молодість вашого серця

За допомогою іонної хроматографії вчені виявили, що в процесі контакту іони важких металів, такі як паладій, хром і кадмій, і деякі небезпечні сполуки з покриття паперових стаканчиків можуть переходити в напій. Вчені вважають, що при вживанні напоїв з таким складом не менше трьох разів на день, людина може отримувати близько 75 тисяч частинок важких металів та інших елементів, які можуть бути небезпечними для здоров'я.

Систематичне вживання напоїв із такими стаканчиками може призвести до серйозних захворювань у дорослих, серйозних патологій у дітей, погіршення імунітету і навіть смерті. Тож маємо бути обачними і свідомими при виборі посуду для гарячих напоїв.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна спати під електроковдрою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!