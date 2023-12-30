Чому не можна переступати через віник - народні прикмети

Не раз бабусі попереджали, що не можна переступати через віник, бо тоді всохнеш. Проте це ще не всі наслідки, до яких, згідно з народними прикметами, приведуть такі дії.

Кажуть, що, переступаючи через віник, ви переступаєте через свою долю і можете накликати на себе хворобу. Також ви привертаєте до себе неприємності та проблеми.

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Крім цього, віник вважається символом достатку і благополуччя, і переступаючи через нього, ви нібито вимітаєте з дому гроші і удачу.

Існують й інші пояснення, чому переступання через віник вважається поганим знаком.

З давніх-давен віник вважався предметом, який має містичну силу. Він використовувався для очищення будинку від нечистої сили, і вважалося, що переступаючи через віник, можна накликати на себе біду.

Віник є предметом, який пов'язаний з прибиранням. Переступаючи через віник, ви нібито переступаєте через свої обов'язки і накликаєте на себе невдачі.

Переступання через віник може сприйматися як нешанобливе ставлення до предмета, який має важливе значення для домашнього господарства.

Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути негативних наслідків від того, що ви переступили через віник:

Якщо ви випадково переступили через віник, не бійтеся, це не означає, що вас обов'язково чекають біди. Просто перепросіть і йдіть займатися своїми справами.

Не залишайте віник перекинутим. Перекинутий віник також вважається поганим знаком. Якщо ви не користуєтеся віником, завжди тримайте його в вертикальному положенні.

Не дайте комусь іншому переступити через ваш віник. Якщо ви побачили, що хтось інший переступає через ваш віник, не забудьте його попередити про можливі негативні наслідки.

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