Чому не можна говорити 'з другого боку': пояснення Авраменка

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко заявив, що словосполучення "з другого боку" є неправильним. Тоді як правильно говорити "з іншого боку".

Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1". Олександр Авраменко зазначив, що донедавна українці частіше вживали конструкції "з одного боку" і "з другого боку".

"Проте науковці Інституту української мови… радять вживати вислів "з іншого боку", – сказав Олександр Авраменко.

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Він наголосив, що вживаючи сполуку "з іншого боку" людина не обмежена лише двома аспектами аналізу. Як приклад, він навів покупку м'якої іграшки дитині.

"Наприклад, ви вибираєте своєму малюку м'яку іграшку і міркуєте, так, вона "з одного боку" гарна, "з іншого боку" – м'яка, тобто безпечна. А ще "з іншого боку" – недорога", – розповів він.

За його словами, аргументів може бути не лише два – "з одного боку" і "з другого", а й три, чотири та навіть більше. Тому українською мовою правильно казати "з одного боку" і "з іншого боку".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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