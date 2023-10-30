Чому деякі люди помирають уві сні – пояснення науковців

Людство споконвіку переймається через смерть. Для людей – це нормально думати про смерть, особливо коли йдеться про те, як це може статися. Дехто може хвилюватися про смерть уві сні, але, на щастя, якщо у вас немає певного захворювання, ймовірність цього відносно низька.

Є кілька причин, чому хтось може померти уві сні, але зазвичай вони зосереджені на трьох наших найважливіших органах: серці, легенях або мозку. Коли ми спимо, ми рідше зможемо реагувати на сигнали, які можуть вказувати на те, що з цими органами щось не так, пише Newsweek.

Серце

Найпоширеніша причина смерті під час сну пов’язана з серцем. За словами Суміта Чага, медичного директора Центру серцевого ритму Cedars-Sinai, раптова зупинка серця (SCA) відповідає за 90 відсотків раптової та несподіваної смерті під час сну. До груп підвищеного ризику SCA належать люди з ішемічною хворобою серця, збільшеним серцем або нерегулярним серцебиттям.

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SCA – це коли серце раптово припиняє битися, що, своєю чергою, припиняє приплив крові до основних органів і може призвести до смерті без негайного лікування.

Дихальні шляхи

Обструктивне апное сну (OSA) також може відігравати роль у смерті під час сну. Імовірність раптової серцевої смерті між 12:00 і 6:00 у людей з OSA більш ніж у 2,5 раза вище, ніж у людей без обструктивного апное. OSA передбачає звуження м’язів у дихальних шляхах, короткочасну зупинку дихання людини. Це спричиняє нестачу кисню та, своєю чергою, підвищує частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск, що, за словами доктора Чага, підвищує ризик SCA.

Мозок

Епілепсія – це поширений стан, що вражає мозок, під час якого люди відчувають повторювані напади. Для людей, судоми яких неможливо повністю контролювати за допомогою ліків, раптова смерть при епілепсії (SUDEP) є основною причиною смерті. Хоча причини SUDEP не зовсім ясні, це часто трапляється вночі, і деякі дослідження показують, що сон може збільшити ризик цього.

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Інсульт також може бути причиною раптової нічної смерті. Близько 25 відсотків інсультів трапляються під час сну, і такі захворювання, як OSA, також можуть підвищити ризик. Вони трапляються, коли тромб або розрив кровоносної судини не дають крові потрапити до мозку. Без постачання киснем клітини мозку гинуть, а частини тіла, які вплинули на зони контролю мозку, більше не можуть функціонувати належним чином, що зрештою може стати фатальним.

Як можна управляти ризиками?

Тим, хто має захворювання, які можуть збільшити ризик смерті під час сну, рекомендується поговорити з лікарем, який зможе взяти до уваги такі фактори, як спосіб життя та сімейна історія. Що стосується всіх інших, то, за словами Чага, ризик раптової смерті відносно низький.

Щоб знизити цей ризик, лікарі рекомендують уважно стежити за своїм здоров’ям, висипатися та виконувати фізичні вправи, а також дотримуватися здорового харчування.

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