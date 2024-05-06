Чому не варто боятися нітратів

Не бійтеся нітратів!

Нітрати - це природні речовини, які є в овочах і фруктах, які потрапляють в них з ґрунту, в якому вони ростуть і утворюються в процесі росту.

У невеликих кількостях нітрати, зазвичай, безпечні для споживання і навіть корисні для судин (нітрат азоту, NO).

Однак у великих дозах, і, особливо, у поєднанні із переробленим мʼясом (сосисками, ковбасами) вони можуть перетворюватися в небезпечні нітрозаміни, які можуть підвищувати ризик раку, оскільки нітрозаміни є канцерогенами.

Як знизити вплив нітратів на організм?

• замочуйте овочі на 15-20 хв в холодній воді після миття

•очищайте шкірку, зрізайте плодоніжки та прожилки в листках капусти

•піддавайте овочі термічній обробці

Також Ви можете обирати продукти з низьким вмістом нітратів, а також дотримуватися правил правильного зберігання та обробки овочів і фруктів перед споживанням

Блокують шкідливу дію нітратів природні речовини, які містяться в овочах, фруктах та ягодах, в першу чергу, це вітамін С, а не дає миттєво засвоюватися з кишечника в кров — клітковина.

"Все є отрута і все є ліки, і лише доза робить отруту ліками, а ліки отрутою", — писав лікар древності Парацельс.

Тому хрумкотіть молодою редискою та салатом із молодої карусти, додавши до них вітаміін С-вмісні продукти: зелену цибульку, петрушку, склянку настою шипшини чи чай із смородиною

P.S. До речі, найнебезпечнішими нітратами є ковбасно-сосисочні вироби, бо в якості консерванта використовують нітрит натрію, який у поєднанні з білками (мʼясом) у шлунку деяких людей перетворюється на нітрозамін. Особливо у тих людей, у кого понижена секреція соляної кислоти.

Тому, якщо закортіло бутерброда з ковбасою, запийте склянкою шипшинового чаю або апельсинового соку.