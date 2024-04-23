Чому на поминках немає ножів та виделок: народні повір'я

Чому на поминках не можна їсти ножем та виделкою

Всі ми хоч раз у житті були на поминальному обіді і помічали, що на столі немає ножів та виделок. Це не помилка, а давня традиція, пов'язана з народними віруваннями та практичними міркуваннями.

Про це пише УНІАН. Поминальний обід – це не просто їжа, а можливість згадати про покійного, поділитися спогадами та підтримати близьких. У цей день важливо бути стриманими, ввічливими та уникати сварок.

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Пояснення традиції:

Народні прикмети: Ніж на столі у день похорону може призвести до того, що душа покійного потрапить у пекло. Виделка нагадує хвіст чорта. Різати та колоти їжу під час поминального обіду може нашкодити душі покійного.

Практичні міркування: В давнину люди просто не мали інших столових приборів крім ложок. Щоб уникнути сварок та бійок на поминках, де збираються люди у стані скорботи, гострі прибори не клали на стіл.



Важливо:

Церква не забороняє використовувати інші столові прибори на поминках.

Традиція їсти ложками на поминках - це лише одна з багатьох, пов'язаних з ритуалом прощання з покійним.

Головне - з повагою ставитися до пам'яті покійного та дотримуватися правил поведінки на поминальному обіді.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про те, чому ножам не місце на столі.

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