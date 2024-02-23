Чому ми ревнуємо: як позбутися відчуття ревнощів

БЛОГ

Нав'язливе бажання контролювати свого коханого не так нешкідливо, як здається на перший погляд. Якщо ревнивець не зможе тримати себе в руках, то за наявності певних факторів у нього може розвинутися марення ревнощів — тяжкий психічний розлад.

Далі текст мовою оригіналу

В нашей статье мы расскажем, что такое ревность и почему она возникает, а также дадим советы, как укротить ревнивца и самому избавиться от привычки ревновать свою вторую половинку.

Суть и причины ревности

Многие люди, будучи в отношениях, хоть раз испытывали чувство ревности. Оно неприятно обеим сторонам: вызывает негативные переживания у самого ревнивца и заставляет его партнера ощущать вину (даже не будучи виноватым).

В момент приступа ревности человек чувствует:

угрозу отношениям со стороны третьего лица;

разочарование в своем партнере;

досаду и злобу на обстоятельства, которые привели к подозрениям.

Большинство людей ревнуют нечасто и несильно — в форме легких переживаний. Но есть и заядлые ревнивцы. Их ощущения выражены очень сильно (вызывают стресс, панику), а проявления ревности бурные, неадекватные реальному положению дел. Последствия патологической ревности печальны: люди отравляют жизнь себе и своей половинке, совершают физическое и психологическое насилие.

Почему люди ревнуют

Ученые пришли к выводу, что ревнивую реакцию вызывает определенный набор мозговых цепей. Он формируется в зависимости от пола ревнивца, а также других психофизиологических факторов. К примеру, мужчины хуже реагируют на физическую неверность, а женщины тяжелее переживают эмоциональную. Но степень ревности не зависит от пола: и мужчины, и женщины могут испытывать эмоции разной интенсивности — от легких уколов (небольшого психологического дискомфорта) до патологических состояний с сильными переживаниями и яркими проявлениями.

Деструктивная форма ревности — предмет отдельного разговора, потому что это состояние почти всегда сопряжено с рядом психических проблем. Рассмотрим классификацию ее причин.

1. Незащищенность.

Согласно исследованиям психологии ревности, это чувство коррелирует с заниженной самооценкой. Ревнивец не уверен в том, что он достаточно хорош и ценен для своей половинки, а также достоин того, чтобы ему хранили верность.

При этом комплекс неполноценности не абсолютен: в одних сферах жизни человек может быть успешным, достигать вершин, а в других — чувствовать себя полнейшим неудачником. Особо выражена эта проблема у молодежи: как не ревновать парня, если в силу возраста и гормонов девушка замечает в себе лишь недостатки.

2. Навязчивые мысли.

У ревнивцев идея контролировать своих избранников становится доминантной. Если в какой-то момент они не знают, где находится и чем занят любимый человек, подсознание рисует неприятные картины измены.

Чтобы не допускать этих мыслей, они просят или даже заставляют супругов держать полный отчет о делах, планах, поездках и разговорах. Любые изменения от намеченного плана должны быть согласованы, иначе конфликта не избежать.

3. Параноидальное состояние.

Паранойя не может избирательно касаться какой-либо стороны жизни. Как правило, у такого человека имеется целый набор параноидальных характеристик, далеко не всегда провоцирующих расстройство психики.

Легкая или умеренная паранойя приводит к тому, что человек перестает доверять другим людям, чувствует себя жертвой, объектом насмешек. В контексте ревности параноику может показаться всё что угодно: любой невинный разговор партнера с представителем противоположного пола расценивается как участие в оргии.

Убедить его в преданности (отсутствии измены) невозможно. Какие бы доказательства ни приводились, параноик будет уверен, что его искусно обманывают. Он просто не знает, как перестать ревновать девушку/жену, поскольку такая модель отношений для него единственно возможна.

Как действует ревнивец

Любовная ревность — это неоднозначная эмоция. С одной стороны, она считается признаком нездоровой самооценки и эгоизма, а с другой — может даже радовать. Ревность формирует у второй половинки ощущение собственной важности, однако поощрять это не стоит. Одна из причин, почему возникает патологическая ревность, — положительная оценка и регулярная стимуляция этой эмоции со стороны партнера.

Рассмотрим типичные действия ревнивца:

✓ Поиск улик. В этом плане ревнивые люди могут дать фору любому сыщику: мониторинг телефона (звонков и переписок партнера), установка GPS-трекера в машину, проверка достоверности отчетов по перемещению — далеко не полный перечень действий по поиску улик.

✓ Обвинения. Умению ревнивца манипулировать фактами можно позавидовать. Любая информация искажается и используется в целях доказать правомерность своих подозрений. А если супруг/супруга решил о чем-то умолчать, то это подается как 100 %-е доказательство измены.

✓ Унижение потенциальных соперников. Если ревность направлена на конкретную особу (соперника), то ревнивец будет делать всё, чтобы доказать, что он лучше. Причем иногда человек, к которому ревнуют, понятия не имеет, что происходит.

✓ Унижение партнера. Чтобы показать свою незаменимость, ревнивец будет стремиться продемонстрировать несовершенство своего любимого человека. Мол, тебе очень повезло, что я рядом. Такое поведение — классический абьюз и эмоциональное насилие.

✓ Угрозы и шантаж. Во время очередного приступа ревности человек угрожает разорвать отношения, ставит ультиматумы своему партнеру. Но это лишь слова. Как правило, первыми не выдерживают такого давления именно те, кого обещают бросить.

✓ Провокации. Ревнивец пытается поставить "жертву" на свое место — заставить ее ревновать. Иногда это выглядит нелепо, а иногда подрывает доверие в отношениях: демонстративный флирт или неоднозначные переписки любимого человека с другими людьми как бы намекают на какие-то нелицеприятные игры, в которые один пытается втянуть другого.

✓ Борьба с мнимыми конкурентами. Если поиск улик не увенчался успехом, ревнивец может придумать себе соперника, а точнее приписать эту роль кому-то из окружения своего любимого человека. Отсутствие доказательств его не смутит. "Соперник" может и не догадываться, что его имя постоянно упоминается в ссорах знакомой пары.

Как жить с ревнивым мужем

Строить отношения с патологическим ревнивцем очень сложно. Вы будете под постоянным давлением его подозрений, обвинений и провокаций. Клятвы в верности не помогут, как и разумные доводы и просьбы немного ослабить контроль. Проще всего уйти и дать себе шанс на счастье с другим человеком.

Но если такой вариант не подходит, попытайтесь укротить ревнивца с помощью таких действий:

скорректируйте свое поведение. Приступы ревности чаще возникают на фоне временного отчуждения партнеров. Если постараться чуть больше проводить времени вместе с мужем, то он будет меньше вас ревновать;

проявляйте нежность и заботу, поддерживайте мужа, говорите ему комплименты;

не сравнивайте его с другими мужчинами (даже в шутку). Особенно если это реальные люди, а не знаменитости или киногерои;

постарайтесь не раздражаться в ответ на расспросы о том, где вы были и что делали. Примите это как одну из форм вашего взаимодействия. Рассказывайте о своих делах не в форме сухого отчета, а более подробно, с эмоциями;

задерживаетесь на работе или в гостях — не поленитесь предупредить супруга. Попросите его заехать за вами или вызвать вам такси;

не рассказывайте о своих бывших партнерах, чтобы не задеть его самолюбие;

познакомьте мужа со своими старыми друзьями, чтобы он узнал вас и ваше прежнее окружение получше. Так "призраки из прошлого" не станут поводом для ревности и ссор.

Как жить с ревнивой женой

Главными причинами женской ревности считаются страх и недоверие. Проработка этих эмоций (их причин, глубины и триггеров) даст ответ на вопрос о том, как избавиться от ревности в конкретном случае.

Что может сделать мужчина:

не потакать ее попыткам установить границы поведения. Женщина будет пытаться навязать нужные ей модели "безопасного" поведения, однако тут лучше проявить твердость и пресечь собственническое отношение к супругу;

ценить ее старания, подчеркивать красоту и сексуальность. Помните, что зачастую женскую ревность вызывает страх перестать быть для своего любимого человека самой красивой и желанной;

помочь забыть о травматическом опыте. Если в прошлом вашу любимую предавали мужчины, то, вероятно, она уже психологически травмирована и будет переносить свой опыт на ваши отношения;

установить доверительные отношения. Как перестать ревновать парня, которому не доверяешь? Положиться на человека и ощущать рядом с ним психологический комфорт можно лишь при условии взаимного доверия;

не позволять легкому уколу ревности превращаться в паранойю — не подогревайте эти эмоции, демонстративно закрывая экран телефона или пряча его подальше при появлении жены. Лучше выразить понимание и показать, что ничем "таким" вы не занимаетесь — пусть супруга успокоится и перестанет ревновать;

прислушаться к советам психолога, чтобы избавиться от ревности (как правило, женщины охотно соглашаются на консультацию специалиста).

Как победить ревность в себе

Многие ревнивцы осознают, что это деструктивное чувство мешает им жить. Если вы из их числа — читайте наши советы о том, как избавиться от ревности.

Реальность должна побеждать в борьбе с воображением. Это значит, что любые суждения о действиях или словах вашей половинки должны быть основаны исключительно на фактах, а не домыслах. Уясните, что корень зла — не поведение другого человека, не стечение обстоятельств и не злые разлучники. А те иррациональные мысли и страхи, которые витают в вашей голове. Позвольте здравому рассудку победить их. Обсудите свои чувства. Если не с возлюбленным, то хотя бы с другим близким человеком (из числа друзей, родных). Вам необходимо выразить свои мысли и чувства, получить поддержку. Ищите тех людей, которые не дадут вам скатиться в еще большие подозрения. Попросту говоря, не станут накручивать вас. А наоборот — убедят, что ваши переживания не имеют серьезных оснований. Не усиливайте свою ревность. Не проверяйте телефон любимого, не следите за ним, не устраивайте допрос. Такое демонстративное недоверие обижает и унижает человека. Вы таким образом даете ему понять, что подсознательно ожидаете предательства и думаете, что он на это способен. Займитесь восстановлением самооценки. Вы не найдете ответ на вопрос о том, как перестать ревновать и контролировать мужа, пока не разберетесь с собственной самооценкой. Любите себя, поощряйте и хвалите, цените свои таланты и личностные качества. Тогда ваша уверенность в себе будет расти с каждым днем. А с ней и доверие к партнеру. Учитесь самоконтролю. Не спешите с выводами и обвинениями, если увидите или услышите то, что натолкнет вас на мысли об измене. Помните, что в 90% случаев это лишь домыслы, которые не стоят того, чтобы из-за них раздували конфликт. Не преувеличивайте эксклюзивность своих прав на избранника. Да, вы можете рассчитывать на верность, но не можете запрещать ему общаться с противоположным полом, ограничивать свободу выбора и действий. Иначе это уже не любовные отношения, а эмоциональное насилие. Знакомьтесь со своими эмоциями. Вы должны осознавать, что именно, в какой момент и почему испытываете. Это поможет понять природу ревности и способы ее нейтрализации. Плутарх писал: "Большей части варваров свойственна прирожденная дикая и жестокая ревность", приписывая это чувство людям темным, живущим инстинктами. Вам выбирать, стоит ли им уподобляться.

Зигмунд Фрейд считал одной из главных причин ревности проекцию отрицания — особую логику, согласно которой, ревнивец подозревает свою половинку в том, чего и сам не гнушается. Помните об этом, пытаясь в очередной раз раздуть сцену ревности на ровном месте.