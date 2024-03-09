Чому лабрадори завжди голодні та швидко гладшають: відповідь вчених

Власники лабрадорів знають, як складно встояти перед їхніми благальними очима, коли вони просять їжу. Ця порода відома своїм апетитом, і дослідники нарешті з'ясували, чому.

Виявляється, лабрадори схильні до повноти через генетичну мутацію.Важливо пам'ятати, що генетика – це не вирок, пише life.pravda.com. Завдяки турботі та увазі власників лабрадори з цією мутацією можуть жити довгим і здоровим життям.

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Ця мутація впливає на два аспекти:

Підвищений апетит: Собаки з мутацією відчувають сильніший голод між годуваннями.

Собаки з мутацією відчувають сильніший голод між годуваннями. Зниження метаболізму: Ці собаки спалюють менше калорій у стані спокою.

Вчені з Кембриджського університету дослідили цю мутацію, названу POMC. Їхні дослідження показали, що:

25% лабрадорів мають цю мутацію.

мають цю мутацію. Собаки з мутацією: Більше зосереджені на їжі. Спалюють на 25% менше калорій. Мають схильність до ожиріння.



Це не означає, що всі лабрадори з цією мутацією будуть товстими. Завдяки правильному харчуванню та фізичним вправам їм можна підтримувати здорову вагу.

Однак власникам лабрадорів важливо знати про цю генетичну особливість. Їм рекомендується:

Контролювати розмір порцій.

Забезпечувати собакам достатньо фізичних навантажень.

Слідкувати за вагою собаки.

Дослідження також показало, що мутація POMC може призвести до зниження артеріального тиску у лабрадорів.

Ось кілька додаткових порад для власників лабрадорів:

Годуйте собаку якісним кормом.

Розбийте денну норму корму на кілька невеликих порцій.

Не дайте собаці їсти зі столу.

Запропонуйте собаці альтернативні способи отримати їжу, наприклад, іграшки-головоломки.

Регулярно водіть собаку на прогулянки та грайте з нею.

Дотримуючись цих порад, ви зможете допомогти вашому лабрадору залишатися здоровим і щасливим.

Нагадаємо, експерти Американського хімічного товариства пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад.

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