Чому лабрадори завжди голодні та швидко гладшають: відповідь вчених
Власники лабрадорів знають, як складно встояти перед їхніми благальними очима, коли вони просять їжу. Ця порода відома своїм апетитом, і дослідники нарешті з'ясували, чому.
Виявляється, лабрадори схильні до повноти через генетичну мутацію.Важливо пам'ятати, що генетика – це не вирок, пише life.pravda.com. Завдяки турботі та увазі власників лабрадори з цією мутацією можуть жити довгим і здоровим життям.
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Ця мутація впливає на два аспекти:
- Підвищений апетит: Собаки з мутацією відчувають сильніший голод між годуваннями.
- Зниження метаболізму: Ці собаки спалюють менше калорій у стані спокою.
Вчені з Кембриджського університету дослідили цю мутацію, названу POMC. Їхні дослідження показали, що:
- 25% лабрадорів мають цю мутацію.
- Собаки з мутацією:
- Більше зосереджені на їжі.
- Спалюють на 25% менше калорій.
- Мають схильність до ожиріння.
Це не означає, що всі лабрадори з цією мутацією будуть товстими. Завдяки правильному харчуванню та фізичним вправам їм можна підтримувати здорову вагу.
Однак власникам лабрадорів важливо знати про цю генетичну особливість. Їм рекомендується:
- Контролювати розмір порцій.
- Забезпечувати собакам достатньо фізичних навантажень.
- Слідкувати за вагою собаки.
Дослідження також показало, що мутація POMC може призвести до зниження артеріального тиску у лабрадорів.
Ось кілька додаткових порад для власників лабрадорів:
- Годуйте собаку якісним кормом.
- Розбийте денну норму корму на кілька невеликих порцій.
- Не дайте собаці їсти зі столу.
- Запропонуйте собаці альтернативні способи отримати їжу, наприклад, іграшки-головоломки.
- Регулярно водіть собаку на прогулянки та грайте з нею.
Дотримуючись цих порад, ви зможете допомогти вашому лабрадору залишатися здоровим і щасливим.
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