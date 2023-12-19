Чому коріння орхідеї вилазить з горщика та як цього уникнути?

Якщо ви помітили, що коріння вашої орхідеї вилазить з горщика, це може бути ознакою того, що рослині не вистачає вологи або поживних речовин.

У природі орхідеї ростуть на деревах, де вони отримують вологу з повітря. Коли в домашніх умовах коріння орхідеї вилазить з горщика, це може бути ознакою того, що рослині не вистачає вологи.

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Щоб вирішити цю проблему, вам потрібно переглянути режим поливу орхідеї. Поливайте рослину, коли верхній шар ґрунту висохне на кілька сантиметрів.

Якщо орхідея росте в одному горщику протягом декількох років, ґрунт може виснажитися. У цьому випадку рослині може знадобитися підживлення.

Використовуйте спеціальне добриво для орхідей, дотримуючись інструкції на упаковці.

Якщо горщик для орхідеї занадто маленький, коріння може вилазити назовні, щоб знайти більше місця.Якщо ви помітили, що коріння орхідеї росте з горщика, пересадіть рослину в більший горщик.

Якщо ви помітили, що коріння вашої орхідеї вилазить з горщика, зробіть наступне:

Перегляньте режим поливу орхідеї. Поливайте рослину, коли верхній шар ґрунту висохне на кілька сантиметрів.

Підживіть орхідею спеціальним добривом для орхідей.

Якщо горщик для орхідеї занадто маленький, пересадіть рослину в більший горщик.

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