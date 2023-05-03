Чому категорично заборонено робити ганчірки зі старого дитячого одягу: прикмети та забобони

Чому не можна робити ганчірки для прибирання зі старого дитячого одягу

Використання старих речей для створення ганчірок є поширеною практикою серед багатьох людей, особливо серед мам та бабусь. Це практичне та економічне рішення, яке дозволяє не витрачати додаткові кошти на матеріали. Проте, народні забобони та прикмети забороняють використовувати старі речі для створення ганчірок.

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Згідно з народними повір'ями, використання старих речей для роботи вдома може принести нещастя та біду у дім. Вірять, що речі зберігають енергію, тому коли використовуєте старі речі для прибирання, то можете накопичувати негативну енергію у домі. Наприклад, прибирання підлоги футболкою чи іншими носіннями може призвести до збирання бруду та пилу на речі, що може зіпсувати ауру людини та призвести до негативних наслідків.

Особливо важливо дотримуватися цього правила щодо дитячих речей. На погляд народних прикмет, використання старих дитячих речей для роботи вдома може навіть нашкодити здоров'ю дитини. Тому, якщо дитина виросла зі своїх речей, краще їх віддати на благодійність або знищити.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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