Чому спокуси так тягнуть і чи можна не піддаватися їм?

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Спокуса – це маніпуляція волею. При спокусі відбувається своєрідне спотворення волі під впливом подразника. Цей подразник отримує владу внаслідок того, що існує деяка потреба, дотримання якої людина, однак, не може дати повної внутрішньої згоди.

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Если мы искушаемся, значит у нас есть определенная неудовлетворенная потребность. Это не оправдание. Но это выбор. Когда воля не справляется , поскольку потребность глубока.

Например: вы отказываетесь от сладкого и первое время, вам лучше не искушать себя, не проверять на "прочность" волю, то есть не покупать домой сладкое и не сидеть возле вазочки с конфетами. Через время привычка кушать сладкое исчезнет и потом вы будете очень избирательны и внимательны к тому что вы едите из сладкого и в каком количестве. Поскольку вы подумаете о том труде, который вложили в свое похудение, о здоровье и вреде.

Когда вы управляете вашими привычками, вы можете выбирать . Когда вы понимаете про ваши неудовлетворенные потребности, вы можете их насыщать еще каким-либо способом.

И это все работа над собой. Чем лучше вы знаете себя, тем вы бережнее и заботливее к себе, а следственно и к близким, тем самым более устойчивы к искушениям.