Чому їх не можна дарувати та губити: народні прикмети про шкарпетки
Хто б подумав, що звичайні шкарпетки можуть бути оточені таким ореолом прикмет і забобонів? Звичайно, вірити в ці прикмети чи ні – особистий вибір.
Але погодьтеся, цікаво знати, які таємниці криються за звичайними шкарпетками. Про основні забобони розповіли на сайті РадіоТрек.
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Ось декілька цікавих вірувань, пов'язаних з цим предметом гардеробу:
Шкарпетки як талісман:
- Деякі вважають, що правильно підібрані шкарпетки можуть принести удачу.
- Наприклад, червоні шкарпетки символізують кохання, жовті – багатство, а зелені – здоров'я.
Втрата шкарпеток:
- Куди ж дівається одна з пари? Дехто вірить, що це справа рук домовиків.
- Інші ж кажуть, що втрата шкарпеток – знак недбалого ставлення до життя.
Дарувати шкарпетки:
- З одного боку, це прояв турботи про людину.
- З іншого, існує повір'я, що такий подарунок може призвести до сварок.
Колір шкарпеток:
- Як вже згадувалося, колір має значення.
- Чорні шкарпетки – до успіху, білі – до нових починань, сині – до спокою.
Захист уночі:
- Деякі вірять, що шкарпетки, одягнені на ніч, оберігають від поганих сновидінь і негативної енергії.
Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.
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