Чому їх не варто викидати: 3 нестандартні способи використання пластикових пляшок

Пластикові пляшки часто викидаються без думки про їхні можливості вдруге використовувати їх у побуті. Проте ці звичайні предмети можуть стати вельми корисними у різних ситуаціях.

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Досвідчені господині знають кілька лайфхаків, що зроблять з пластикових пляшок корисний інвентар. Про це пише видання Знай.ua.

Пластикова пляшка як основа для аварійного світильника

За відсутності електроенергії пластикова пляшка може стати основою для аварійного світильника. Для створення цього пристрою, вам знадобиться лише пуста пляшка та світлодіодний ліхтарик з мобільного телефону. Після встановлення ліхтарика всередину пляшки та заповнення її водою, світло буде розсіюватися через водяний шар і освітлювати навколишній простір. Це дуже корисно в разі вимкнення струму.

Пластикова пляшка як тримач для туалетного паперу

Пластикова пляшка може стати незамінним тримачем для рулону туалетного паперу. Для цього вам потрібно відрізати верхню частину пляшки і зробити два отвори, розташовані навпроти один одного, за допомогою товстої голки. Потім вставте рулон туалетного паперу всередину пляшки та прокиньте кінці рулону через отвори. Зафіксуйте рулон на шпажці для барбекю, яку вставите в втулку рулону. Тепер у вас є зручний тримач для туалетного паперу.

Пластикова пляшка як імпровізована лійка

Інколи виникає потреба терміново переливати рідину у ємність з вузьким горлом, і відсутність лійки може стати проблемою. В такому випадку, пластикова пляшка може прийти на допомогу. Просто відріжте верхню частину пляшки, відкрутіть кришку і використовуйте її як імпровізовану лійку. Цей спосіб допоможе перелити рідину без розливання та непотрібного бруду.

Нагадаємо, що у Японії люди знайшли різні способи, як позбутися неприємного запаху поту. Насправді ж вони користуються кількома "свіжими" лайфхаками.

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