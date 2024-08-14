Чому грошове дерево втрачає листя: як вирішити проблему
Товстянка, або грошове дерево, – популярна кімнатна рослина, яка цінується за свою невибагливість. Однак, навіть ця рослина може захворіти і втратити свій привабливий вигляд. Найчастіша проблема, з якою стикаються власники грошових дерев – це опадання листя. Давайте розберемося, чому так відбувається і як врятувати свою рослину. Про це пише Новини.Live.
Чому грошове дерево скидає листя?
Існує кілька основних причин, через які товстянка може втрачати листя:
- Неправильний полив: Занадто часте або, навпаки, недостатнє поливання призводить до загнивання коренів або пересихання ґрунту.
- Неякісний ґрунт: Занадто щільний або важкий ґрунт не дозволяє корінням дихати і отримувати необхідні поживні речовини.
- Недостатнє освітлення: Брак світла призводить до витягування стебел і опадання листя.
- Прямі сонячні промені: Тривале перебування під прямими сонячними променями може викликати опіки листя.
- Низька вологість повітря: Сухе повітря в приміщенні негативно впливає на стан рослини.
- Шкідники: Шкідливі комахи можуть пошкоджувати листя і коріння товстянки.
- Стрес: Пересадка, зміна місця розташування, протяги можуть викликати стрес у рослини і призвести до опадання листя.
Як врятувати грошове дерево?
- Правильний полив: Поливайте товстянку помірно, коли верхній шар ґрунту підсохне. Взимку полив скорочують.
- Якісний ґрунт: Використовуйте спеціальний ґрунт для сукулентів або самостійно приготуйте суміш з дернової землі, піску і листової землі.
- Оптимальне освітлення: Розмістіть грошове дерево в світлому місці, але захищайте від прямих сонячних променів.
- Підживлення: В період активного росту (весна-літо) підгодовуйте товстянку спеціальними добривами для сукулентів.
- Пересадка: Пересаджуйте рослину тільки в міру необхідності, коли горщик стане малим.
- Захист від шкідників: Регулярно оглядайте рослину на наявність шкідників і при необхідності обробіть її інсектицидами.
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Профілактика хвороб грошового дерева:
- Забезпечте рослині правильний догляд.
- Регулярно оглядайте рослину на наявність шкідників і хвороб.
- Проводьте профілактичні обробки від шкідників.
- Не переставляйте рослину з місця на місце без необхідності.
Нагадаємо, ми вже писали, як садити та доглядати за грошовим деревом.
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