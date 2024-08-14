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Соціум

Чому грошове дерево втрачає листя: як вирішити проблему

Ціхоцька Марія

Чому грошове дерево втрачає листя: як вирішити проблему
Найчастіша проблема, з якою стикаються власники грошових дерев – це опадання листя.

Товстянка, або грошове дерево, – популярна кімнатна рослина, яка цінується за свою невибагливість. Однак, навіть ця рослина може захворіти і втратити свій привабливий вигляд. Найчастіша проблема, з якою стикаються власники грошових дерев – це опадання листя. Давайте розберемося, чому так відбувається і як врятувати свою рослину. Про це пише Новини.Live.

Чому грошове дерево скидає листя?

Існує кілька основних причин, через які товстянка може втрачати листя:

  • Неправильний полив: Занадто часте або, навпаки, недостатнє поливання призводить до загнивання коренів або пересихання ґрунту.
  • Неякісний ґрунт: Занадто щільний або важкий ґрунт не дозволяє корінням дихати і отримувати необхідні поживні речовини.
  • Недостатнє освітлення: Брак світла призводить до витягування стебел і опадання листя.
  • Прямі сонячні промені: Тривале перебування під прямими сонячними променями може викликати опіки листя.
  • Низька вологість повітря: Сухе повітря в приміщенні негативно впливає на стан рослини.
  • Шкідники: Шкідливі комахи можуть пошкоджувати листя і коріння товстянки.
  • Стрес: Пересадка, зміна місця розташування, протяги можуть викликати стрес у рослини і призвести до опадання листя.

Як врятувати грошове дерево?

  • Правильний полив: Поливайте товстянку помірно, коли верхній шар ґрунту підсохне. Взимку полив скорочують.
  • Якісний ґрунт: Використовуйте спеціальний ґрунт для сукулентів або самостійно приготуйте суміш з дернової землі, піску і листової землі.
  • Оптимальне освітлення: Розмістіть грошове дерево в світлому місці, але захищайте від прямих сонячних променів.
  • Підживлення: В період активного росту (весна-літо) підгодовуйте товстянку спеціальними добривами для сукулентів.
  • Пересадка: Пересаджуйте рослину тільки в міру необхідності, коли горщик стане малим.
  • Захист від шкідників: Регулярно оглядайте рослину на наявність шкідників і при необхідності обробіть її інсектицидами.

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Профілактика хвороб грошового дерева:

  • Забезпечте рослині правильний догляд.
  • Регулярно оглядайте рослину на наявність шкідників і хвороб.
  • Проводьте профілактичні обробки від шкідників.
  • Не переставляйте рослину з місця на місце без необхідності.

Нагадаємо, ми вже писали, як садити та доглядати за грошовим деревом.

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