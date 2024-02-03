Чому грошове дерево скидає листя та як цьому зарадити: корисні поради

Кімнатні рослини, й товстянка (красула) не виняток, потребують особливого догляду в період між зимою та весною. Іноді в цей час вони втрачають листя – від одного до кількох з певною регулярністю. Це природне явище, яке не повинне викликати занепокоєння. Проте, якщо листопад стає масовим, слід негайно вживати заходів. Про це пише Telegraf.

Чому у грошового дерева опадає листя?

Найчастіше це пов'язано з двома причинами:

Недостатній полив: Листя втрачає "соковитість", сохне та відмирає.

Надмірний полив: Коріння починають гнити, і товстянка не може вбирати вологу. На листі можуть з'явитися білясті цятки, після чого воно опадає.

Як часто поливати грошове дерево?

Влітку рекомендується поливати товстянку рідко, але рясно. Якщо після поливу в піддоні збирається вода на сантиметр – це вже надмірно. Потрібно стежити, щоб земляна грудка, що утворюється з розвиненою кореневою системою грошового дерева, добре просихала.

Оптимальний режим поливу:

У посушливе літо – раз на тиждень.

У дощове – раз на два тижні.

Взимку товстянці достатньо отримувати воду раз на 3-4 тижні. Перевіряйте землю – вона має майже повністю просохнути між поливами.

Як врятувати грошове дерево?

Якщо рослина втрачає листя через нестачу води:

Скоригуйте графік поливу: Не заливайте рослину, краще зволожуйте землю меншими дозами, але частіше.

Пересадіть товстянку:

Акуратно витягніть її з горщика.



Обережно стрясіть землю з коріння.



Залиште на деякий час, поки земляна грудка не просохне.

Не застосовуйте силу, знімайте за один раз стільки землі, скільки відходить природним шляхом.

Після огляду коріння:

Видаліть ті, що підгнили.

Підсушіть.

Помістіть рослину в горщик,присипавши свіжим ґрунтом.

Дотримуйтесь режиму помірного поливу.

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Якщо листя опадає через надмірний полив:

Пересадіть товстянку, як описано вище, ретельно видаливши гнилі коріння.

Використовуйте горщик з дренажними отворами.

Поливайте рослину лише після того, як земля повністю просохне.

Не використовуйте стимулятори росту,якщо ви не впевнені в причині опадання листя.

Забезпечте товстянці достатнє освітлення, але не допускайте попадання прямих сонячних променів.

Підтримуйте оптимальну температуру в приміщенні: 18-25°C влітку і 10-15°C взимку.

Нагадаємо, ми вже писали, як садити та доглядати за грошовим деревом.

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