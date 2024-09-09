По Землі вже завтра вдарить червона магнітна буря: як підготуватися

Магнітне поле Землі найближчим часом опинитись під дією небезпечного сонячного шторму. Цей період буде особливо небезпечним для метеозалежних та людей з хронічними захворюваннями.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, вже завтра, 10 вересня, на Землю обрушиться потужна магнітна буря К-індексу 6, що відповідає червоному рівню небезпечності. Це явище може вплинути не лише на роботу техніки, але й на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливо реагує на зміни в геомагнітному полі.

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Магнітна буря такого рівня викликана сонячною активністю і може призвести до збоїв у роботі супутникових систем, радіозв'язку та навіть порушень в енергомережах. Однак найбільшу увагу слід звернути на вплив цього природного явища на здоров'я людей.

Коли магнітні бурі 2024?

Магнітні бурі з 9 по 19 вересня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі з 9 по 19 вересня. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що відбувається з людиною під час магнітних бур?

Магнітні бурі можуть негативно позначитися на самопочутті метеочутливих людей, особливо тих, хто має проблеми з серцево-судинною системою. Серед можливих симптомів: головний біль, запаморочення, безсоння, підвищений тиск, погіршення загального самопочуття та дратівливість. Окрім цього, багато хто може відчувати втому, навіть якщо буря не має очевидного впливу на їхній організм.

Як підготуватися до магнітної бурі?

Щоб мінімізувати негативні наслідки магнітної бурі, експерти рекомендують:

Уникати стресу та надмірних фізичних навантажень. Важливо підтримувати емоційну стабільність та не перевтомлюватися.

Пити більше води. Підтримка водного балансу допоможе знизити негативний вплив на організм.

Обмежити споживання кави та алкоголю, які можуть збільшити навантаження на серцево-судинну систему.

Відпочивати. Добре виспатися і не перевантажувати себе справами в період магнітної бурі.

Звертати увагу на стан здоров'я. Тим, у кого є хронічні захворювання, варто дотримуватись рекомендацій лікарів і при необхідності приймати відповідні ліки.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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