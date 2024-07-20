На смак як цукати: рецепт оригінального варення з яблук

Мріяєте про смачний та ароматний десерт, який нагадає про літні дні навіть у морозну зиму? Тоді вам обов'язково сподобається це яблучне варення!

Автори популярного українського Instahgram-блогу bubochka.in.ua поділилися рецептом, який допоможе вам зберегти шматочок літа на цілу зиму.

Інгредієнти:

1 кг яблук (краще солодких та ароматних)

3/4 склянки цукру

Сік одного лимона

1 ч. л. кориці (за бажанням)

Приготування:

Яблука ретельно помийте, очистіть від шкірки та насіння. Наріжте на невеликі шматочки. У великій каструлі з'єднайте яблука, цукор, лимонний сік та корицю. Поставте каструлю на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Зменшіть вогонь і тушкуйте варення протягом 30-40 хвилин, періодично помішуючи, доки яблука не стануть м'якими, а сироп не загусне. Готове варення зніміть з вогню і розлийте по стерилізованих банках. Щільно закрийте кришками і переверніть банки догори дном, щоб вони повністю охололи.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

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