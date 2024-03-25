Плоть розпалася, а вінок лишився: у Греції знайшли череп коронованого атлета (фото)

Науковці з Греції виявили на кладовищі стародавнього міста Лато на Криті унікальний артефакт - череп атлета, що датується 2500 роком до нашгої ери. На черепі зберігся золотий вінок у формі лаврової гілки.

Вінок зберігся завдяки тому, що плоть атлета розклалася протягом тисячоліть. В роті черепа була знайдена срібна монета, яка, ймовірно, символізувала плату Харону, перевізнику душ в Аїд, пише GreekReporter.

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Череп з золотим вінком став одним з найвидатніших експонатів музею Агіос Ніколаос на Криті.

Місто Лато, де було знайдено артефакт, було стародавнім поселенням на Криті. Його руїни розташовані недалеко від села Кріца. Лато було дорійським містом-державою, що існувало в 5-4 століттях до н.е.

Череп атлета з золотим вінком дає уявлення про життя людей в епоху античності. Він свідчить про те, що атлети в Стародавній Греції користувалися великою пошаною.

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