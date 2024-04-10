Поганий характер може говорити про хворобу: ознаки

Був час, коли я ще зовсім юним лікарем працювала терапевтом у клініці, основна спрямованість якої полягала в очищенні печінки та жовчовивідних шляхів. П'яти-десятиденний приватний стаціонар на березі Дніпра, де пацієнти могли відключитися частково від робочих справ, побути на розвантажувальному вегетаріанському раціоні та "почистити" свій ШКТ (тюбажі, зондування, клізми, проносні, жовчогінні).

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Пациенты у нас были нередко видные люди, кто имел напряженный рабочий график и, как следствие, исходно наряженное эмоциональное состояние.

Напряжение – это всегда спазм. Спазм скелетной мускулатуры и гладкой кишечной. А спазмированный кишечник и желчный, как вы наверное уже знаете, откладывают отпечаток на эмоциональном состоянии человека. Запоры никогда эмоциональный фон человека не красят, равно как и застой желчи.

"Желчный человек" – для нас, персонала клиники, это были не пустые слова, а в буквальном смысле треплющий нервы, раздраженный, вспыльчивый, нетерпеливый, придирчивый и вечно недовольный пациент.

Но, это пока он не начал лечиться. Потому, как уже после первой процедуры слепого зондирования (когда желчь активно выводится), а тем более после тюбажа – этот же человек меняется буквально на глазах: начинает улыбаться, расплывается в благодарности, обретает благодушность и спокойствие.

Мы терпеливо ждали этого преображения, так как знали один секретик:

если капризный пациент после всех желчегонных процедур совсем не поменялся, не подобрел ну хоть немного – это человек "редиска", с дурным характером.

Сейчас же, имея опыт работы побольше и встречаясь со всевозможными проблемами по здоровью у пациентов, легко прослеживаю взаимосвязи между заболеваниями пациента и их влиянием на эмоциональный фон.

Просто знайте:

истеричная скандальная женщина - это не всегда о ее характере, но возможно и о ее гормональных нарушениях в щитовидной железе, в репродуктивной системе. Женщина с тиреотоксикозом.

Унылый, с депрессивными эпизодами и суицидальными наклонностями человек – возможно страдает заболеваниями печени.

Шизофреничное/параноидальное поведение – это может быть о хронических запорах и особенно о паразитозах.