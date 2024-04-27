Поганий зір і хвороби мозку: чому вони загрожує українцям

Хісаяма (Hisayama) – маленьке японське містечко, яке стало відоме на весь науковий світ, бо його іменем назвали масштабне національне дослідження.

Досліджували дуже ретельно, "по-японськи" фактори, пов'язані із способом життя та розвитком інсульту, ішемічної хвороби серця, гіпертонії, діабету, деменції, метаболічних розладів, захворювань нирок і раку шлунково-кишкового тракту.

Дослідження почалося у 1961 році і досі триває, бо ціль японців -- виробити чітку стратегію профілактики, покращити здоров’я, і досягти довголіття. Для цікавості зайдіть на сайт міста, там більша частина інформаціі стосується здоровʼя: (є версія англійською)

Останніми роками теми досліджень доповнились офтальмологічними, стоматологічними, психіатричними, ортопедичними, респіраторними захворюваннями.

Так от, за результатами дослідження, з 1970 року до 2007 рік, захворюваність на вікову макулярну дистрофію (ВМД), це захворювання, яке веде до повної сліпоти зросла у 57 разів. Всього лише за 30 років. І генетика чи старіння населення тут ні при чому.

Споживання цукру в Японії в 1961 році було приблизно 50 г на добу, поступово зросло до 80-90 грамів.

Вживання рослинних олій було 5 грамів на людину у 1961 році, і зросло до 40 грамів у 2003 році.

Подібні порівняння були і в США: споживання доданого цукру зросло з 11 г в день у 1840 році до 194 г у 1998 році, знизившись до 166 г до 2011 року. Споживання рослинних олійщш зросло з 1,62 г в день у 1900 р. до 19 г у 1960 р., до 80 г до 2010 р.

Рослинні олії в надмірній кількості є прооксидантними, прозапальними, та мають дефіцит поживних речовин.

І вони практично всюди використовуються для приготування страв у ресторанах, у наших оброблених харчових продуктах, приправах тощо.

Надмірна кількість олій спричинює ушкодження мітохондрій (нагадаю, що мітохондрії виробляють енергію в організмі у вигляді молекул АТФ), що неминуче призводить до різних захворювань, включаючи ожиріння, ішемічну хворобу серця, рак, діабет 2 типу, деменцію, хворобу Альцгеймера, вікову макулярну дегенерацію (про яку я згадувала на початку посту), аутоімунні захворювання тощо.

Не лише японські вчені, але усього світу все більше схиляються до гіпотези, що "витісняюча їжа сучасної торгівлі" (The 'Displacing Foods of Modern Commerce') -- їжа-пустишка,, їжа-загарбник, тобто "їжа", яка прийшла на місце звичної, природньої, з претензією на "природність", є основною та безпосередньою причиною вікової дегенерації жовтої плями.

Що ж це за продукти?

Різні рафіновані цукри (глюкоза, фруктоза, глюкозо-фруктозні сиропи, патока, мальтоза та інші)

Рафіноване біле борошно

Поліненасичені рослинні оліі

Транс-жири

І що цікаво: вікова макулярна дистрофія (ВМД) залишається рідкістю для людей, які переважно дотримуються традиційного, звичного для їхніх предків, харчування.

Коли оброблена ("промислова") їжа значно витісняє багату на поживні речовини натуральну їжу, виникає метаболічний хаос, який тягне за собою серцеві захворювання, гіпертонію, діабет 2 типу, метаболічний синдром, надмірну вагу та ожиріння, і, як результат цього -- різке погіршення зору.

Цукри різних видів оточують нас всюди: в напоях, соках (навіть томатному, щоб здавався смачнішим), продуктах харчування: у всіх соусах, в морозиві, печивах та інших кондитерських виробах, у дитячому харчування -- практично всюди.

Те саме можна сказати і про транс-жири, які ховаються під виглядом "гідрогенізованої рослинної олії" чи "кондитерського жиру" чи "саломасу". Почитайте етикетки хліба. Вам здається, що здоровий хліб -- це той, який на звквасці та без дріжджів чи із висівками. Але питання не в цьому: пркатично немає жодного хліба без присутності цих "гідрогенізованих" жирів, і , переважно, це транс-жири.

Що ж їсти, спитаєте Ви?

Вживайте продукти, які можете ідентифікувати, бо вафлі із солодкою жирною прослойкою на деревах не ростуть, а солодкість та ніжна кремова текстура морозива -- це не лише цукор та молоко, але й суміш підсолоджувачів та жирів.

Яйця можна без хвилювань їсти щодня з тушкованими та свіжими овочами і не боятися холестерину; а додана в салат в якості заправки ложка сметани нормальної жирності (без вуглеводневих загущувачів), чи жменька звичайних волоських горіхів здоровіші, ніж розрекламована маркетинговими хитрощами олія, яка лиється в будь-які страви без міри.

Купуйте хліб висівковий чи зерновий без присутності "гідрогенізованих олій".

Замініть солодощі солодкими ягодами, наприклад, лохиною або кавуном.

В наступному пості мова буде йти про те, що має бути якомога частіше в нашому раціоні, а чого намагатися уникати, щоб зменшити ризик дегенеративних захворювань, зокрема, нервової системи та сітківки.

Найголовніше, що вплинути на здоров'я дитини можна до її народження та в перші роки дитинства. Можна зменшити ризик мати проблеми із зором та, в старшому віці, мати ВМД , розлади нервової системи і багато розладів обміну речовин.

Якщо Вам цікаво, напишіть про це, можливо, поставте запитання, а якщо запитань немає, але все одно цікаво, просто поставте +

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