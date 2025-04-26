Плоди будуть рівними та солодкими: чим підживити моркву, щоб стала смачнішою

Не щороку город тішить рясним врожаєм, тому кожен городник намагається максимально використати потенціал своєї ділянки. Особливо це стосується вирощування моркви — щоб вона була велика, солодка та рівна, варто правильно підібрати добриво.

Досвідчені господарі охоче діляться власними порадами. Про це пише ТСН.

Коли підживлювати моркву і які добрива обрати

Перше підживлення варто зробити ще до посіву — приблизно за тиждень. Це допоможе насінню краще прорости, а рослинам — швидше розвиватися.

Для моркви ключовими мінералами є калій, фосфор і бор. Саме ці речовини сприяють утворенню великих, соковитих і солодких коренеплодів. Якщо елементів не вистачає, морква може вирости дрібною, покрученoю й несмачною.

Можна скористатись готовими мінеральними добривами або приготувати натуральне підживлення самостійно. Багато городників обирають органіку — вона безпечна для ґрунту й не погіршує смак овочів.

Графік підживлення моркви

Загалом, моркву рекомендують удобрювати в кілька етапів:

перед посівом;

після появи перших сходів;

через два тижні після другого підживлення;

за 10–15 днів до збирання врожаю.

Читайте також: 10 простих порад для початківців у городництві: як створити власний органічний сад

Найефективніші органічні добрива для моркви

Першу органічну підгодівлю можна проводити, коли на рослині з’являться три справжні листочки. Ось кілька натуральних варіантів добрив, які можна легко приготувати самостійно:

Деревний попіл . 100 г попелу розчиніть у відрі води й залиште настоюватися на 10 годин. Отриманим розчином поливають моркву під корінь. Можна також просто розсипати сухий попіл по грядках і перемішати з ґрунтом.

. 100 г попелу розчиніть у відрі води й залиште настоюватися на 10 годин. Отриманим розчином поливають моркву під корінь. Можна також просто розсипати сухий попіл по грядках і перемішати з ґрунтом. Йод . Для підживлення змішайте 20 крапель йоду з 10 літрами води кімнатної температури. Поливайте міжряддя, уникаючи контакту з листям.

. Для підживлення змішайте 20 крапель йоду з 10 літрами води кімнатної температури. Поливайте міжряддя, уникаючи контакту з листям. Курячий послід. З ним слід бути дуже обережними, щоб не обпекти рослини. Змішайте 1 частину посліду з 10 частинами води, дайте настоятися 12 годин. Потім знову розведіть 1 частину настою з 10 частинами чистої води, залиште ще на 12 годин. Поливайте у міжряддях, не торкаючись зелені.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко посіяти кріп.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!