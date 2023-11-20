Плитка чи ламінат: яке покриття є найбільш практичним для кухні

Ні для кого не буде секретом, що саме плитка є одним з найміцніших і малозатратних у догляді матеріалів. Особливої популярності останнім часом набула енкаустична плитка.

Про це пише Радіотрек.

Використання енкаустичної плитки для підлоги - це чудовий спосіб придати підкреслити кольорову гаму кухні. Цей матеріал виглядає естетично і має вражаючу довговічність, роблячи його ідеальним вибором для зон із великою кількістю людей, таких як коридори чи кухні. Експерти переконують, що він дійсно витримує випробування часом.

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Дизайнери також рекомендують звертати увагу на керамічну чи порцелянову плитку, за якими легко доглядати та які володіють вражаючою стійкістю. Обидві вони доступні в різних формах, стилях і кольорах, що робить їх ідеальними для кухонь будь-якого дизайну.

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