Піроліз, каталіз, гідроліз: дієві способи відмити духовку до блиску без хімії

Духова шафа на кухні справді незамінний помічник. Але якщо часто запікати в ній продукти, стінки духовки та дверцята зсередини можуть вкритися товстим шаром пригорілого жиру, який відмити буває доволі складно.

Експерти з MoYo надали ефективні поради, як відмити духовку зсередини та не пошкодити її покриття. Застосувавши одну з цим порад ви отримаєте чисту та блискучу духовку.

Перший спосіб – каталіз

Каталітичне очищення духової шафи – це один зі способів автоматичної очистки, який заснований на принципі каталізу. За основу каталітичної очистки взято принцип хімічної реакції, в якій жир, що потрапив на стінки духовки, під впливом температури вступає в реакцію з каталізатором і розщеплюється на воду і вуглевод. Ці продукти реакції легко видаляються вручну звичайною губкою.

Для запуску процесу каталітичного очищення духовку потрібно розігріти до 140-250 градусів – жир перетвориться на сажу. Це можна зробити під час приготування їжі, аби не витрачати дарма електроенергію для розігріву пустої духовки. Коли духовка охолоне, змочіть ганчірку чи губку й почніть стирати сажу зі стінок та дверцят духової шафи.

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"Система очищення запускається одночасно з увімкненням техніки, що дозволяє економити електроенергію на додаткову роботу обладнання", – зазначають експерти.

Другий спосіб – піролітичне очищення

"Піроліз заслужено вважається найефективнішим і найпотужнішим способом очищення електричної духової шафи", – зізнаються фахівці з MoYo. Піроліз – це розкладання органічних сполук під впливом високих температур. Якщо духовку розігріти до 500 градусів, залишки їжі та бруду всередині духовки просто вигорають. Утворена сажа легко витирається вологою ганчіркою, коли духовка прохолоне. Однак така функція доступна тільки для електричних духових шаф, які здатні підтримувати високі температури нагріву.

Гідролізний спосіб

Цей процес передбачає використання води та розігріву духовки до 90 градусів.

Потрібно взяти глибоке деко, наповнити його 500 мл води та поставить у розігріту до 90 градусів духовку на годину. "Рідина, нагріваючись, утворює гарячу пару, що розм'якшує жирові скупчення. В ідеалі вони повинні опадати в посудину. Але навіть якщо цього не станеться, що відшарувалася від стінок грязь можна легко видалити серветкою", – пояснили експерти.

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Використовувати подібний спосіб можна у духових шафах будь-яких видів. Крім того, він підходить і для мікрохвильових печей.

Мінус цього способу – він позбудеться свіжих плям жиру, а от застарілі плями доведеться чистити спеціальними мийними засобами

Очищення духовки традиційними способами

Фахівці застерігають, що під час чищення духовки не варто використовувати абразивні засоби, до яких відноситься й сода. Використовуйте м'які, гелеподібні засоби або розпилювачі. Для ефективного відмивання духовка має бути теплою, тоді жир краще розщеплюється.

Якщо після хімічних засобів у духовці залишається характерний запах, його можна прибрати водою з лимонним соком.

Народні методи очищення духовки

Спробуйте використати метод гідролізу, про який згадувалося раніше, але у місткість з водою додайте шкірки цитрусових. Дочекайтеся, поки вода в духовці закипить, вимкніть духову шафу та потримайте дверцята закритими до остигання духовки. Потім змийте плями та жир вологою ганчіркою.

Замість шкірок цитрусових можна використати лимонну кислоту.

Існує також спосіб з нашатирним спиртом, однак його треба використовувати з обережністю – надягайте рукавички та захисну маску, аби цей засіб не потрапив на шкіру та у дихальні шляхи. Спирт (столову ложку) наливають у глибоке деко та розбавляють 500 мл води. Увімкніть духовку прогрітися, потім вимкніть залиште на ніч. Зранку знову надягніть захисну маску й рукавички, вийміть деко та протріть духовку всередині губкою чи вологою ганчіркою.

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