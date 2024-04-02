Пісні картопляні зрази з грибами
Картопляне тісто:
1 кг картоплі (6-8 штук)
сіль
40 г кукурудзяного крохмалю (4 ч. л.)
60 мл картопляного бульйону (4 ст. л.)
Грибна начинка:
300 г грибів (8-9 шт)
1 цибулина
сіль
перець
олія для смаження
манна крупа або сухарі для панірування
Приготуємо картопляне тісто:
Чистимо, ріжемо та варимо картоплю до готовності у підсоленій воді.
З відвареної картоплі зливаємо картопляний бульйон. Половину потрібно лишити, приблизно 100 мл.
Робимо картопляне пюре. Картопляний бульйон поки що не додаємо.
Перекладаємо картоплю в миску і додаємо кукурудзяний крохмаль та перемішуємо.
Потім, вливаємо невеликими порціями бульйон і все ретельно перемішуємо.
Беремо шматочок тіста в руки, якщо воно еластичне та не липне, значить тісто готове і його можна використовувати.
Приготуємо начинку:
Нарізаємо гриби та цибулю і обсмажуємо на пательні з невеликою кількістю олії.
Додаємо сіль та перець, перемішуємо.
Знімаємо щ плити та відставляємо до охолодження.
Приготуємо картопляні зрази з грибами:
Формуємо зрази та обвалюємо їх в панірувальних сухарях.
Мийте руки водою, після кожного зраза, так легше буде працювати з тістом.
Обсмажуємо зрази з обох сторін на рослинній олії до золотавої скоринки.
Дайте охолонути їм та насолоджуйтесь.