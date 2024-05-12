Пір’я та кольорове хутро: названо 5 трендів зими – 2024

В цьому сезоні можна дивувати та захоплювати незвичними трендами – пір‘ям, кольоровим хутром та дублянками а-ля 90-ті. Як можна красиво стилізувати ці акценти підкаже Рвдіотрек.

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Кольорове хутро

Можна купити одяг повністю пошитий з хутра або акцентну річ з хутряними деталями. Також в моді - хутряні шапки. Одна умова: хутро має бути штучним.

Пташине пір‘я

Одягніть сукню чи спідницю з тканини, що створює ефект пташиного пір'я і ви – наймодніша дівчина на вечірці.

Краватка

Елегантно, строго та дуже гарно. Можете одягнути чорну краватку поверх білої сорочки або заправити низ краватки у штани чи спідницю.

Дублянка

Дублянки а-ля 20-річної давності знову в моді.

Оксамит

Для особливих подій обирайте костюми чи піджаки з оксамиту. Виглядає вишукано та дорого.

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