Перемістіть лише 1 сірник, щоб виправити рівняння: задача на логіку

Головоломки допомагають покращити IQ і спостережливість. Розгадуючи головоломки, люди покращують когнітивні функції, критичне мислення та увагу до деталей.

Ось загадка: є рівняння із сірниками, яке звучить як 6 - 5 = 8. Завдання полягає в тому, щоб пересунути лише один сірник, щоб виправити рівняння, повідомляє Jagran Josh.

Математичний тест для перевірки логіки та швидкості мислення. Джерело: Jagran Josh Математичний тест для перевірки логіки та швидкості мислення. Джерело: Jagran Josh

Зробіть глибокий вдих і зосередьтеся. Пам'ятайте, що можна рухати лише один сірник. Поміркуйте, як невелике коригування може виправити рівняння.

Люди, які чудово справляються з цими завданнями, як правило, мають гостре око на деталі та можуть творчо мислити під тиском.

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Запустіть таймер і подивіться, чи зможете вирішити головоломку протягом 12 секунд.

Ті, кому не вдалося розв'язати задачу, не повинні засмучуватися. Перевірте відповідь нижче.

Перемістіть один сірник від 8 до 5, щоб отримати 6 - 6 = 0.

Математичний тест для перевірки логіки та швидкості мислення. Джерело: Jagran Josh Математичний тест для перевірки логіки та швидкості мислення. Джерело: Jagran Josh

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