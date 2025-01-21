Перехід від зими до весни: коли українці відзначають Стрітення

Стрітення – свято, яке символізує завершення зимових холодів і поступове наближення весни. Це останнє з великих християнських свят перед початком Великоднього посту. Хоча морози ще можуть триматися, а сніг інколи щедро вкриває землю, повітря вже наповнюється весняним настроєм.

Це свято відзначається 2 лютого і має як релігійне, так і народно-обрядове значення. У давнину наші предки використовували цей день для спостереження за погодою, намагаючись передбачити, чи довго триватимуть холоди і яким буде врожай. У церквах на Стрітення проводяться урочисті богослужіння, освячуються вода і свічки.

Релігійне значення Стрітення Цього дня християни згадують подію, описану в Євангелії, яка сталася на 40-й день після народження Ісуса Христа. Його батьки – Богородиця Марія та Йосиф – принесли немовля до храму, щоб посвятити його Богу і зробити символічну жертву.

За традиціями того часу, в жертву приносили ягня та голуба. Якщо сім’я була бідною, дозволялося принести дві голубки. Оскільки земна родина Ісуса була незаможною, вони принесли саме дві голубки, що часто зображується на релігійних іконах.

У храмі Марія та Йосиф зустріли старця Симеона, який усе життя чекав на зустріч із Месією. Побачивши Ісуса, він зрозумів, що його сподівання справдилися. Симеон пророкував велич Ісуса, а також передбачив страждання, які чекають на нього та його матір. Згідно з переказами, Симеон помер наступного дня, досягнувши понад 300 років.

Стрітення є особливим святом у християнстві, оскільки одночасно вшановує і Бога, і Богородицю.

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Народні традиції і звичаї У народному календарі Стрітення було днем, коли люди не бралися за важку роботу, а натомість спостерігали за природою. У цей день казали, що "Лютий до березня в гості їде", і яка погода переможе – така й буде до кінця місяця.

Етнографи називали це свято також Зимобором або Громницями. Остання назва пов’язана з освяченими свічками, які зберігали в домі, запалювали під час гроз, щоб захистити оселю від блискавки, або клали в руки тим, хто відходив у інший світ. Освячену воду зі Стрітення вважали цілющою: нею натирали хворі місця, благословляли синів перед військовим походом і давали пити від недуг.

Прикмети на Стрітення Народні прикмети допомагали передбачити погоду і врожай. Наприклад:

Сонячний день обіцяв багато снігу в майбутньому.

Якщо на Стрітення дах капає – рік буде неврожайним.

Сніг уранці – до доброго врожаю ранніх хлібів, удень – до середнього, увечері – до недороду.

Тепла і відлига вказували на ранню весну, а хуртовини обіцяли пізнє і холодне потепління.

Стрітення сповнене як релігійних, так і народних традицій, які поєднують віру і спостереження за природою, наповнюючи свято особливим змістом.

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