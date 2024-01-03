Рукавички, ґудзик та ікона: Які випадкові знахідки віщують удачу

Що означає, коли знайшов на вулиці робочий годинник, рукавички та гудзик

У народі існує повір'я, що знайдені на вулиці предмети можуть бути заговореними і приносити нещастя. Однак є й винятки. Ось сім речей, які, за повір'ями, можуть принести щастя, якщо їх підняти з землі.

Звичайно, вірити в ці повір'я чи ні – особиста справа кожного. Однак, якщо ви знайдете один з цих предметів, не поспішайте його викидати. Хто знає, може бути, він принесе вам щастя, пише РадіоТрек.

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Підкова – один з найвідоміших символів щастя. Вважається, що вона приносить удачу, якщо її повісити над дверима в будинку ніжками вгору.

Ключ також вважається символом щастя. Він означає, що ви знайшли ключ до свого щастя, і тепер у вас все буде добре.

Справний годинник – ще один символ удачі. Він означає, що ваше життя починається з нового відліку, і тепер вас чекає багато хороших подій.

Рукавички – символ нових знайомств і романтичних зустрічей. Якщо ви знайшли пару рукавичок, то скоро зустрінете свою другу половинку.

Ікона – це не просто предмет релігійного культу, а й сильний оберіг. Вважається, що якщо ви знайдете ікону, то вона принесе у ваш будинок мир і благодать.

Ґудзик – символ хороших новин. Чим більше отворів у ґудзику, тим більше добрих новин ви отримаєте.

Старовинна монета – це справжній раритет, який може принести вам удачу і успіх. Вважається, що монети зберігають мудрість часів і можуть стати потужним оберегом.

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