Великодній салат з оселедцем, який сподобається усім

В приготуваннях до Великодня кожна господиня думає, що цікавого та смачного приготувати на святковий стіл.

Маю для вас цікавий та смачний рецепт салату, що точно сподобається усім.

Це не банальне олів’є, і не оселедець під шубою) Це дещо оригінальніше та смачніше.

Інгредієнти:

• Картопля відварена;

• Огірок квашений;

• Оселедець;

• Горошок консервований;

• Цибуля синя;

• Петрушка та кріп;

• Олія;

• Сіль, перець.

Приготування:

1. Картоплю відварити в мундирах.

2. Почистити та нарізати кубиками.

3. Цибулю, оселедець та квашений огірок теж нарізати кубиком.

4. Зелень подрібнити.

5. Змішати всі інгредієнти, заправити олією, посолити та поперчити. Перемішати.

Смачного