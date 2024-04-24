Великодня солодка грудка: готується дуже легко з простих інгредієнтів
Друзі, сьогодні ми з вами будемо готувати святкову великодню страву - солодку грудку.
Готується дуже легко з простих інгредієнтів. Обов’язково приготуйте.
Великодня солодка грудка.
1 л молока
500 г яєць (10 шт)
100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)
ваніль або ванільний цукор
Приготуємо солодку грудку:
Обʼєднуємо в мисці: яйца, цукор та ванільний (ванільний цукор). Пробиваємо занурювальним блендером 1 хвилину.
Переливаємо в каструлю яєчну масу, додаємо молоко та перемішуємо вінчиком.
Ставимо на плиту та варимо на повільному вогні помішуючи, доки не почне відділятися сироватка.
Варимо нашу яєчно-молочну масу на повільному вогні, постійно помішуючи силіконовою лопаткою, поки не почне відділятися сироватка.
Коли маса буде неоднорідною, утвориться багато грудочок, відокремиться сироватка - знімаємо з плити.
Беремо миску, ставимо сито, зверху кладемо марлю та виливаємо нашу яєчну масу. Підвʼязуємо кінці марлі та підіймаємо. Сироватка буде продовжувати стікати.
Лишаємо нашу солодку грудку в такому стані на ніч.
Прибираємо марлю, нарізаємо та смакуємо.