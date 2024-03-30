Великдень 2024: чому українці святкують у різні дати, кращі привітання з Воскресінням Христовим та картинки

Дата святкування Великодня у 2024 році різниться у православних та католиків. Цього року різниця між датами святкування Великодня для цих двох гілок християнства становитиме понад місяць.

Великдень, відомий також як Воскресіння Христове або Пасха, є одним з найсвітліших та найважливіших свят для християн. Це свято символізує перемогу над смертю та вічне життя, відзначаючи воскресіння Ісуса Христа з мертвих після розп'яття на хресті.

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Дата святкування Великодня визначається за різними критеріями для католиків та православних. Вона обчислюється на основі першого повного місяця весняного сонцестояння, завжди припадає на неділю та передує Великому посту, який умовно триває 40 днів.

У 2024 році православні християни святкуватимуть Великдень 5 травня за новоюліанським календарем. Водночас католики відзначатимуть свято 31 березня за григоріанським календарем.

Попри різницю у датах святкування, яка становить понад місяць, обидва святкування відзначають подію воскресіння Ісуса Христа та мають свої традиції богослужінь, освячення пасок та яєць, а також зустрічі в колі родини.

Вітання з Великоднем у віршах:

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Хай сповнює душу краса Великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!

***

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

– Христос воскрес! – Воістину воскрес!

***

Свяченого яєчка, доброї паски

І сонця окрайчика – з Божої ласки!

У мирі та щасті, добрі та любові

Святкуйте Великдень в родинному колі!

***

Христос воскрес – квітує Україна,

Наш край в веснянім маєві чудес,

Звучить медово мова солов'їна.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Пропонуємо вам кращі вітання з Великоднем української мовою:

Христос Воскрес! Нехай це світле свято принесе у ваш дім радість, мир та благодать. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя та любові!

З Великоднем! Нехай у вашому житті буде багато сонячних днів, тепла та добра. Нехай вас оточують рідні та близькі люди. Зі святом!

Христос Воскрес! Бажаю вам, щоб у вашому житті завжди панували віра, надія та любов. Нехай кожен день буде сповнений радості та щасливих моментів!

З Великоднем! Нехай це свято подарує вам весняний настрій, душевний спокій та нове натхнення. Бажаю вам добра, благополуччя та здійснення всіх ваших мрій!

Христос Воскрес! Нехай у вашій сім'ї завжди буде мир та злагода. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя та Божого благословення!

Красиві картинки-привітання з Великоднем 2024:

Пропонуємо дізнатися, як святкують Великдень різні країни світу.

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