Великдень 2024: названа нова дата святкування

Великдень – це головне релігійне свято для українців. Воно відзначається щороку в неділю після першої повні, яка припадає після весняного рівнодення. Тому дата Великодня змінюється щороку.

Про це пише ТСН.

У 2024 році православні християни в Україні святкуватимуть Великдень 5 травня, а католики – 31 березня. Це означає, що різниця між датами святкування становитиме понад місяць.

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Така різниця виникає через те, що православна і католицька церкви використовують різні календарі для обчислення дати Великодня. Православна церква використовує юліанський календар, а католицька – григоріанський.

Перед Великоднем віряни дотримуються Великого посту. Він триває 50 днів і починається за 7 тижнів до Великодня. У 2024 році Великий піст розпочнеться 18 березня і закінчиться 4 травня.

Останній тиждень посту, який вважається найсуворішим, називають Страсною седмицею. У ці дні віряни особливо активно готуються до святкування Великодня.

Нагадаємо, ми вже писали, що має бути у пасхальному кошику.

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