Перукарі підказали, як зачесати хвіст, щоб був ідеально гладеньким: дієвий лайфхак

У деякі дні волосся настільки неслухняне, що попри всі ваші маніпуляції, все одно навідріз відмовляється лежати, як треба. В в такі моменти локони важко зачесати навіть в ідеально гладкий хвіст — "півні", постійно інформує Ukr.Media.

Якраз на такі випадки життя хитрі лайфхакери вже знайшли трюк, який допоможе швидко розправитися з пасмами, що стирчать у хвості. Для вдосконалення зачіски вам знадобиться тільки звичайнісінька невидимка.

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Як прибрати "півні" у хвості:

зберіть хвіст, як ви це робите зазвичай;

візьміть невидимку для волосся і запустіть її в зачіску;

тепер просто проведіть невидимкою у напрямку від лінії росту волосся до основи хвоста;

повторіть все те ж саме з різних сторін хвоста до повного пригладжування "півнів" на голові;

коли всі пасма, що вибиваються, будуть прочесані невидимкою, зачіску можна зафіксувати лаком.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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