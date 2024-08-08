Папороть засихає та скручує листя: ось як оживити рослину

Папороть — це багаторічна рослина з широким та довгим листям, яка може бути як садовою, так і кімнатною рослиною. Вона надає саду тропічний відтінок, але іноді може висохнути через неправильний догляд.

Експерти з садівництва назвали кілька кроків, які допоможуть оживити майже засохлу папороть та підтримувати її здоровою.

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Відновлення засохлої папороті

Першим кроком необхідно обрізати зів’яле і засохле листя біля основи. Потім помістіть рослину у воду, поки не перестануть виходити бульбашки повітря. Після цього дайте їй добре дренуватися.

Правильне місцезнаходження

Папороть любить світло, але не пряме сонячне. Кімната з півтінню — ідеальне місце. Якщо листя стає коричневим, це ознака надмірного сонячного світла.

Температурний режим

Папороті потрібне тепло. Оптимальна температура для кімнатної папороті становить від 16°C до 22°C.

Полив

Папороть потребує вологи, але не надмірної. Поливайте її, як тільки ґрунт стане сухим на дотик. Важливо, щоб горщик мав дренажні отвори та блюдце для збору зайвої води.

Добрива

Підживлюйте папороть раз на місяць у період вегетації, змішуючи рідке добриво з водою для поливу. Надлишок добрив може нашкодити рослині.

Пересадка

Пересаджуйте папороть у більший горщик кожен рік або два, додаючи свіжий ґрунт для забезпечення новими поживними речовинами.

Боротьба з паразитами

Інколи папороть може страждати від паразитів, таких як борошнистий червець, моль або попелиця. У таких випадках використовуйте чорне мило як природний інсектицид.

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