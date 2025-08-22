Пальчики оближете: рецепт солодкого маринованого перцю на зиму

Солодкий маринований перець — одна з найкращих заготовок на зиму. Він чудово смакує з будь-яким гарніром: від картопляного пюре чи гречки до простих макаронів із маслом. У часи, коли складно передбачити ціни та навіть стабільність з електроенергією, мати кілька банок такої консервації вдома — справжня підмога.

Про це пише sensatsiya. Для приготування знадобиться стиглий, м’ясистий болгарський перець без пошкоджень. Його потрібно добре вимити, видалити насіння та розрізати на половинки чи четвертинки. Підготовлений перець щільно викладають у стерилізовані банки, додаючи спеції: лавровий лист, кілька горошин чорного перцю, пластинки часнику та за бажанням — гвоздику для пікантності.

Маринад готується просто: на літр води беруть три столові ложки цукру, одну ложку солі та три ложки 9% оцту. Розчин доводять до кипіння й заливають ним банки з перцем. Далі є важливий етап — стерилізація: 20 хвилин для літрових банок і 30 хвилин для трилітрових. Після цього банки закочують кришками, загортають у ковдру й залишають до повного охолодження.

Результат — хрусткий і ароматний перець, що чудово зберігає форму та колір, не темніє й не розкисає. Важливо дотримуватися точних пропорцій спецій: вони дають потрібний баланс смаку, і саме він робить цей рецепт особливим.

