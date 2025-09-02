Пальчики оближеш: рецепт класичних маринованих огірків

Сьогодні існує безліч рецептів маринованих огірків: хтось додає гірчицю, насіння кропу, мед, селеру, корінь хрону або навіть соєвий соус. Проте основою завжди залишається перевірений часом класичний рецепт. Пропонуємо вам його варіант, розрахований на один літр маринаду, що підійде для банки об’ємом 1,5 літра або двох по 700 мл.

Про це пише OBOZ. Для приготування огірки спочатку замочують у дуже холодній воді на кілька годин. Важливо використовувати свіжі огірки, а не ті, що довго зберігалися в холодильнику. Після цього банки миють і стерилізують, всередину кладуть запашний і чорний перець горошком, два лаврові листки, два зубчики часнику, листя смородини і вишні, гілочку кропу та лист хрону — його кількість залежить від розміру банок.

Огірки акуратно укладають у банки, щоб вони помістилися максимально щільно. Для маринаду воду доводять до кипіння, додають сіль і цукор, знімають з плити і вливають оцет. Киплячим маринадом заливають огірки, накривають стерилізованими кришками, але не закручують ключем.

Далі банки ставлять у велику каструлю на рушник і наливають воду до "плічок" банок. Якщо банки гарячі — вода теж має бути гарячою, якщо теплі — воду підігрівають до теплої. Кип’ятять банки 10 хвилин після закипання води. Потім їх дістають, щільно закривають кришками, перевертають догори дном і накривають ковдрою до повного охолодження. Через 10–12 годин консервацію можна перенести в місце для зберігання.

