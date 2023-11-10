Озеро на Гаваях пофарбувалося у неймовірний рожевий колір: яка причина (фото та відео)

На Гаваях озеро Кеалія на острові Мауї пофарбувалося у яскраво-рожевий колір. Причиною такого явища стали токсичні водорості та одноклітинні організми під назвою галобактерії.

Галобактерії – це тип бактерій, які процвітають в інтенсивно солоному середовищі та виділяють червоний пігмент. Хоча самі по собі вони не є небезпечними, їхня присутність не віщує нічого доброго для тварин і рослин, які тут мешкають.

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"Запаси води на Мауї — це складна тема", – прокоментував мешканець Мауї, художник і відеопродюсер Моллі Айхенбергер у коментарі Newsweek.

"Цей тип бактерій процвітає в умовах високої солоності, і останнім часом сухість водно-болотних угідь могла сприяти цьому явищу", – зауважив він.

Зазначається, що вода в Кеалія нині вдвічі солоніша за морську. Така висока солоність, ймовірно, спричинена триваючою посухою на Мауї — коли вода в ставку випаровується, сіль усередині стає ще більш концентрованою.

Нагадаємо, унаслідок виверження вулкана в Японії утворився новий острів.

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