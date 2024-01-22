Вівсяний пиріг з яблуками та бананами: найкращий десерт для тих, хто на дієті

Вівсяний пиріг з бананами та яблуками.

Інгредієнти:⁣⁣⠀

3 банана⁣⁣⠀

1,5 яблука⁣⁣⠀

250 гр вівсяних пластівців⁣⁣⠀

За потреби можна додати 2-3 ч л меду (прим.: можна замінити на сироп стевії, головне пробувати на смак. Якщо стевії буде багато, може гірчити.) ⁣⠀

Жменя волоських горіхів.⁣⁣⠀

Приготування:⁣⁣⠀

1. Банани порізати кружальцями ⁣⁣⠀

2. Додати мед, вівсянку, перемішати руками (банани при цьому стають однорідною масою).

3. Викласти у силіконову форму, зверху прикрасити тонко нарізаними яблуками та рубаними волоськими горіхами.⁣⁣⠀

4. Випікати 30 хвилин при 200 C.⁣⁣⠀

Смачного!⁣⁣⠀

Джерело.