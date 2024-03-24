Вівсяне пісне печиво за лічені хвилини: рецепт
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Улюблене вівсяне печиво можна приготувати за лічені хвилини! Це рецепт пісного печива, без яєць та вершкового масла - не лише під час посту, а й для тих, хто дотримується вегетаріанства.
ВАМ ПОТРІБЯТЬСЯ
- 100 гр вівсяних пластівців (швидкого приготування)
- 100 гр борошна
- 40 гр рослинної олії
- 50 мл апельсинового фрешу
- 50 гр цукру
- 5 гр розпушувача
- 50 гр чорного шоколаду
- цедра 1 апельсину
- сіль
ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?
Крок 1
Пробиваємо вівсяні пластівці з борошном у кавомолці або комбайні з ножами до стану грубого борошна.
Крок 2
Додаємо цедру апельсина, сіль, розпушувач та цукор.
Крок 3
Шоколад топимо в мікрохвильовій печі або на паровій бані, з'єднуємо з рослинним маслом, додаємо теплий апельсиновий фреш.
Крок 4
Змішуємо сухі інгредієнти із мокрими.
Крок 5
Руки змащуємо олією, формуємо кульки розміром як великий волоський горіх.
Крок 6
Викладаємо на пергамент, трохи плескаємо, випікаємо при температурі 170 ° С 15-18 хвилин.