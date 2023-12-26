Вівсянка та яйця: Джеймі Олівер поділився 3-ма корисними та простими рецептами для швидкого сніданку

Що приготувати на сніданок з вівсянки та яєць

Смачний і поживний сніданок – це чудовий спосіб розпочати день. Але що робити, якщо ви не любите звичайну вівсяну кашу? Ось декілька цікавих поєднань, що доповнять звичний смак.

Британський кухар Джеймі Олівер пропонує кілька оригінальних рецептів сніданків з вівсянкою та яйцями, які можна приготувати швидко і просто.

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Вівсяна каша з фруктами та горіхами

Цей рецепт є базовим, і ви можете додавати до нього різні фрукти та горіхи на свій смак.

Інгредієнти:

100 г сухофруктів (родзинки, курага тощо)

50 г несолоних горіхів (мигдаль, фундук, волоські горіхи тощо)

50 г насіння (гарбуза, соняшнику, кунжуту, маку тощо)

400 г вівсяної крупи

1 ч. л. меленої кориці

400 мл молока або натурального йогурту

1 яблуко

Приготування:

Подрібніть сухофрукти та горіхи. Змішайте їх з вівсяною крупою, насінням та корицею. Додайте молоко або натуральний йогурт і нарізані фрукти. Залийте суміш у мисці водою і поставте в холодильник на ніч. Вранці перемішайте кашу і подавайте.

Сніданок з яйцями та авокадо

Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто любить сніданки з яйцями.

Інгредієнти:

1 червоний перець

4 зелені цибулини

1/2 авокадо

1 ст. л. оливкової олії

1 солодка картопля

2 яйця

2 ст. л. сиру

(за бажанням) 1/2 червоного чилі

(за бажанням) кілька гілочок свіжої зелені

Приготування:

Наріжте перець тонкими смужками. Дрібно наріжте зелену цибулю. Очистіть авокадо від шкірки і наріжте його кубиками. Розігрійте оливкову олію на середньому вогні в сковороді. Додайте перець, зелену цибулю та авокадо. Смажте протягом 3-4 хвилин або до м'якості. Наріжте солодку картоплю кубиками і додайте її до сковороди. Смажте ще 3 хвилини. Розбийте яйця в сковороду. Приправте сіллю та перцем. Накрийте сковороду кришкою і готуйте до готовності яєць. Посипте сніданок сиром і (за бажанням) червоним чилі та свіжою зеленню.

Класичний англійський сніданок

Цей сніданок – це справжній заряд енергії на весь день.

Інгредієнти:

3 смужки копченого бекона

4 сосиски чіполата

1 ст. л. оливкової олії

160 г помідорів

4 яйця

3 скибочки хліба

Приготування:

Розігрійте сковороду на середньому вогні. Додайте бекон і сосиски. Смажте протягом 10-12 хвилин або до готовності. Видаліть бекон і сосиски зі сковороди, залишивши жир. Додайте в сковороду помідори і смажте протягом кількох хвилин. Розбийте яйця в сковороду. Приправте сіллю та перцем. Накрийте сковороду кришкою і готуйте до готовності яєць. Підсмажте хліб. Подавайте сніданок з хлібом.

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