Негативно вплине на урожайність: городники назвали овочі, які не можна садити на місці буряка

Для досягнення високих показників врожайності важливо обирати відповідні ділянки для кожної рослини. Знавці садівництва радять, що після вирощування буряків на одному місці, не всі рослини можуть там рости.

Існують певні засади, які слід враховувати, аби забезпечити багатий урожай. Вибір правильного місця для кожної культури є ключовим для забезпечення щедрого врожаю, як це було зазначено на сайті 24tv.ua.

Після збору врожаю буряків, можна обрати для посадки різноманітні культури, які добре адаптуються до такого ґрунту. Серед них - ароматні полуниці, хрусткі огірки, соковита селера, ароматний кріп, корисний часник, поживний шпинат, картопля та червонокачанна капуста.

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Правильне розміщення рослин поруч із буряками може сприяти кращому росту та розвитку. Так, цибулю, помідори, картоплю, моркву та огірки можна висаджувати поряд без побоювань. Проте, слід уникати висаджування поруч з буряками інших їх сортів та капустяних культур.

Щодо культур, які не рекомендується садити на колишньому місці буряків, то до таких належать ріпчаста цибуля та всі види капусти, за винятком червонокачанної.

Сівозміна є ключовим елементом успішного садівництва. Вона дозволяє уникнути багатьох проблем з ґрунтом та шкідниками, а також сприяє отриманню багатого врожаю, якщо дотримуватися рекомендацій щодо чергування культур.

Раніше ми розповідали, які культури не можна садити біля огірків.

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